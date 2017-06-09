Служба новостей Галактики и обращение к уральским камням: кто отозвался на конкурс политических видеоблогеров Навального

4 июня политик Алексей Навальный объявил о конкурсе на лучший политический видеоблог. «Миллион рублей призами по 200, 300 и 500 тысяч достанутся тем, кто запустит политические ютьюб-каналы, критически разбирая работу федеральной и региональной власти», — заявил Навальный. Троих победителей выберут в сентябре 2017 года.

9 июня Навальный опубликовал список пользователей, которые уже зарегистрировались в конкурсе. Их оказалось более ста. И среди них есть очень неоднозначные каналы.

Служба новостей Галактики

«Служба новостей Галактики» выпустила всего два видео: новостной выпуск и расследование о блокировке соцсети «ВКонтакте» на Украине. Новости ведут анимационные персонажи. И разобрать, что они говорят, очень трудно. Зато в ролике-расследовании появляется целая сцена из «Матрицы».

Выпуск № 1: Служба Новостей Галактики. СНГ News

Леха Кочегар

Алексей Закружный (он же Леха Кочегар) называет себя «первым независимым забайкальским бардом-камикадзе». Закружный пишет стихи на актуальные темы, а затем исполняет их под гитару на фоне хромакея. На его канале можно найти песни с названиями «Кредитное рабство», «Во всем виноват Володя» и «Отмените ЕГЭ».

Путин ты наш отец, Путин ты молодец ЛёХа Кочегар

Мари Говори

Автор канала «Мари говори» — 22 летняя Мария Чистякова из Нижнего Новгорода. Так же, как и Леха Кочегар, Чистякова записывает песни на свои стихи. Про политику девушка начала петь не так давно — ролик про Навального появился на ее канале два месяца назад. До этого Чистякова обсуждала Диану Шурыгину, день студента и «чего хочет женщина».

Суд Навальный vs Усманов в реальной жизни Мари Говори

Вячеслав Протасов

Канал Вячеслава Протасова почти полностью посвящен дорогам Кирова. Протасов несколько раз в неделю выкладывает видео об «убитых» дорогах города. И все бы ничего, но отличить один ролик от другого почти невозможно — в Кирове везде плохие дороги.

Киров Северное кольцо Самая убитая дорога Вячеслав Протасов

Равновесие

Канал ведет житель Тагила Анатолий Кочнев. «В своих видео я попробую говорить о политике и о ситуации в стране в позитивном ключе!», — заявляет Кочнев в описании канала. Первое «позитивное видео о политике» мужчина опубликовал 4 июня. До этого он рассказывал о своем родном поселке Висим и флешмобах в супермаркетах, а также записывал обращение к уральским камням.

Обращение к Уральским Камням Равновесие (Анатолий Кочнев)

Макалистер

На канале появляются абсурдные видео на разные темы. В ролике автор канала разбирает рекламу известных брендов и компаний. Судя по голосу и «шоковым» названиям видео, он еще учится в школе.

ШОК!!! В КРЕКЕРАХ «TUC» НАШЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА!!! МАКАЛИСТЕР

Чужие СМИ

Каналу всего два месяца, он посвящен обзорам новостей и политических событий. Автор пытается выяснить, работает ли виагра, друг ли России Трамп и можно ли получить срок за фразу «бога нет». В начале июня на канале появилось видео, в котором автор смонтировал из обращений Алишера Усманова и роликов Навального Versus-баттл. Очень плохо, как и все другие видео на канале.

Навальный Усманов VERSUS BATTLE Thujoy Чужие СМИ

И смех и грех

Канал ведет 33-летний Роман Гершкович, проживающий в Канаде. Он снимает нелепые пародии на политические дебаты (например, дебаты между Усмановым и Навальным), в которых сам играет все роли. Пока на канале только четыре видео. В одном из них герои Иван Валенок и Пэн Дос обсуждают Лунтика из одноименного детского мультсериала.

И смех и грех — Два конца — Лунтик И Смех И Грех I Smeh I Greh

mrshontv

На своем канале 14-летний школьник Егор Перепелкин из Новосибирска рассказывает, что думает по поводу первомайского шествия, и комментирует клип Алисы Вокс про школьников на митингах. Но чаще всего Перепелкин публикует очень странные видео. Например, в этом ролике он просто пересказал материал «Ленты» про популярный видеоблог Poppy и его продюсера — музыканта Титаника Синклера.