В Москве установили автомат по продаже лайков и подписчиков в инстаграме

Журналист Василий Сонькин обнаружил, что в московском торговом центре «Охотный ряд» установили автомат для покупки лайков и подписчиков в инстаграме. За сто подписчиков придется заплатить 100 рублей, за сто лайков — 50 рублей. Также в автомате можно распечатать фотографии.

Лайки и подписчиков можно теперь купить прямо в автомате в торговом центре под стеной кремля. Киберпанк, который мы засл... Опубликовано Василием Сонькиным 5 июня 2017 г.

Во многих торговых центрах Москвы и Петербурга установлены терминалы для печати фотографий из социальной сети Instagram, однако через них нельзя «накрутить» подписчиков и лайки.