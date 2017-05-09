Instagram запустил мобильную версию. Теперь делиться снимками можно без приложения

Instagram обновил мобильную версию сайта. Теперь фотографии можно публиковать не только через приложение, но и через мобильный браузер.

При этом в мобильной версии пользователь может только обрезать снимок — фильтры в ней недоступны. Также через нее нельзя загрузить видео, создать «историю» и отправить личное сообщение.

Как рассказали представители Instagram, нововведение должно помочь людям получить более полный опыт от приложения, независимо от того, каким устройством они пользуются.

Издание TechCrunch считает, что новая мобильная версия может стать популярной у пользователей в развивающихся странах, а также при проблемах с доступом в интернет.

Веб-версия приложения осталась прежней. Через нее можно только просматривать ленту и уведомления.