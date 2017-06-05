Питер Паркер встречает своего создателя. Финальный трейлер «Человека-паука: Возвращение домой»

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала финальный трейлер «Человека-паука: Возвращение домой». В видео в роли камео появляется создатель комикса про Человека-паука — Стэн Ли.

Spider-Man: Homecoming Stan Lee Trailer Cosmic Book News

Фильм расскажет о Питере Паркере — старшекласснике, которого укусил радиоактивный паук. Вместе с Тони Старком — Железным человеком — Паркер должен победить злодея Стервятника. Действия картины происходят после событий фильма «Первый мститель: Противостояние».

Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, Роберт Дауни мл., Майкл Китон и Зендея Коулман. Режиссирует «Человека-паука» Джон Уоттс.

Премьера фильма назначена на 6 июля 2017 года.