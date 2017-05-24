Тони Старк помогает Питеру Паркеру стать супергероем. Трейлеры нового «Человека-паука»

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала новые трейлеры «Человека-паука: Возвращение домой».

SPIDER-MAN: HOMECOMING — Official Trailer #3 (HD) Sony Pictures Entertainment

SPIDER-MAN: HOMECOMING — International Trailer #3 (HD) Sony Pictures Entertainment

Сюжет «Человека-паука: Возвращение домой» разворачивается после событий, показанных в фильме «Первый мститель: Противостояние». Старшеклассник Питер Паркер получает необычные способности после того, как его кусает радиоактивный паук. Стать супергероем ему помогает Тони Старк — Железный человек. Вместе они должны победить злодея по имени Стервятник.

В фильме снялись Том Холланд, Роберт Дауни младший, Майкл Китон и Зендея Коулман. Режиссирует «Человека-паука» Джон Уоттс.

Премьера фильма в России состоится 6 июля 2017 года.