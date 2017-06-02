шапито
Первые дни лета в Москве и Санкт-Петербурге: снег, град и проливной дождь
В первые дни лета погода в Москве и Санкт-Петербурге не задалась: в столице 2 июня прошел ливень с градом и снежной крупой, в Петербурге объявили штормовое предупреждение, в некоторых районах города идет снег. «Медуза» собрала видео и фотографии, снятые очевидцами.
Москва
2 июня pic.twitter.com/UqdduzOWR7— Смирнов (@sssmirnov) June 2, 2017
Санкт-Петербург
СНЕГ В ИЮНЕ #питер pic.twitter.com/QCTztST796— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) June 2, 2017