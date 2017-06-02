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Первые дни лета в Москве и Санкт-Петербурге: снег, град и проливной дождь

Meduza
10:50, 2 июня 2017
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В первые дни лета погода в Москве и Санкт-Петербурге не задалась: в столице 2 июня прошел ливень с градом и снежной крупой, в Петербурге объявили штормовое предупреждение, в некоторых районах города идет снег. «Медуза» собрала видео и фотографии, снятые очевидцами.

Москва

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Санкт-Петербург

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