шапито
Снег в мае — это ужасно или прекрасно? И то, и другое!
Снег в мае — это ужасно. Хочется ходить в футболке и шортах, но приходится доставать зимнюю куртку, шапку и шарф. Шарф в мае!
С другой стороны, это ведь сне-е-ег! Настоящий, белый и иногда даже хрустящий под ногами. И при этом на улице совсем не так холодно, как было зимой.
Хотя, стоит признать, снега обычно бывает не так много, чтобы в него можно было окунуться.
Только если вы сами не дворник.
Снег — это же новогоднее настроение! Можно выйти на улицу и ловить снежинки ртом.
Если вы, конечно, любите Новый год и зиму.
При должном старании можно слепить снеговика. Снеговик в мае!
Но по утрам приходится чистить машину от наледи.
Снег в мае — вещь редкая, поэтому у вас есть шанс сделать уникальные фотографии.
Правда, теперь ленты инстаграма и фейсбука заполнены однотипными снимками с подписями вроде «Пора наряжать елку».
В общем, снег в мае — это по крайней мере весело! Но хотелось бы уже и весну.