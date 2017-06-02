Данила Козловский прочитал «Гамлета» в центре Москвы. Его задержали дети-полицейские

1 июня в шоу «Вечерний Ургант» показали скетч по мотивам задержания 10-летнего мальчика, который декламировал «Гамлета» у метро «Арбатская». Актер Данила Козловский читал «Гамлета» на Большой Дмитровке, а Иван Ургант снимал его. К актеру подошли дети в полицейской форме, посадили его на детский велосипед и повезли в «детский обезьянник». Урганту тоже досталось — дети-полицейские толкали его, грубили и просили «не снимать».

Вечерний Ургант. Данилу Козловского увели в детский обезьянник! Новости от Ивана (01.06.2017) Вечерний Ургант