Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье сразу после языческого обряда

На канале «Концептуал ТВ» на ютьюбе появилась запись момента разрушения пирамиды Голода в Подмосковье. Строение рухнуло 29 мая из-за ураганного ветра.

Герой видео, ведический шаман Радмир, рассказал, что прямо перед разрушением в пирамиде провели языческий славянский обряд. Когда обряд закончился, свет погас, и все люди выбежали из строения. Через несколько секунд пирамида развалилась.

Крушение пирамиды Голода в Подмосковье. Оригинал видео Концептуал ТВ

Обломки пирамиды Голода в Подмосковье Фото: Максим Блинов / Sputnik / Scanpix / LETA

Пирамида Голода появилась на 38-м километре Новорижского шоссе в 1999 году. Она названа в честь создателя, российского инженера Александра Голода.

В 1990-е на территории СНГ было установлено несколько таких пирамид. Они якобы накапливают «биоэнергию». Научных оснований для таких утверждений нет.