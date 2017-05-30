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Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье сразу после языческого обряда
На канале «Концептуал ТВ» на ютьюбе появилась запись момента разрушения пирамиды Голода в Подмосковье. Строение рухнуло 29 мая из-за ураганного ветра.
Герой видео, ведический шаман Радмир, рассказал, что прямо перед разрушением в пирамиде провели языческий славянский обряд. Когда обряд закончился, свет погас, и все люди выбежали из строения. Через несколько секунд пирамида развалилась.
Пирамида Голода появилась на 38-м километре Новорижского шоссе в 1999 году. Она названа в честь создателя, российского инженера Александра Голода.
В 1990-е на территории СНГ было установлено несколько таких пирамид. Они якобы накапливают «биоэнергию». Научных оснований для таких утверждений нет.