Ураган повредил самолеты в аэропорту Шереметьево

Несколько авиалайнеров, стоявших в аэропорту Шереметьево, оказались повреждены ураганом, прошедшим 29 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей диспетчерских служб Московского авиаузла.

Так, рассказали источники агентства, сильный порыв ветра опрокинул погрузочный мостик во время загрузки питания на SSJ-100, повредив воздухозаборник самолета. Самолет Airbus-330 во время урагана получил повреждения створки шасси из-за удара обслуживающей стремянки, а Boeing-777 — двери, в которую ударился трап.

Кроме того, в Airbus, выполнявший рейс из Владивостока в Москву, во время захода на посадку в Шереметьево ударила молния. Самолет благополучно приземлился, пострадавших нет.