Готовимся к «Карточному домику» Что сделать перед тем, как начать смотреть пятый сезон (и никаких спойлеров!)

Канал Netflix открыл 30 мая доступ к пятому сезону сериала «Карточный домик», а в ночь на 31-е посмотреть новые серии смогут и подписчики «Амедиатеки». К просмотру новых эпизодов лучше подготовиться — поэтому «Медуза» рассказывает, что посмотреть, почитать и послушать перед пятым сезоном «Карточного домика».

1. Посмотреть финальный тизер

Когда Netflix открыл доступ к новым сериям, вышел еще один тизер сезона. В нем Фрэнк Андервуд говорит: «Встречайте нового папочку».

Season 5. Now streaming. pic.twitter.com/J413oImBC7 — House of Cards (@HouseofCards) May 30, 2017

2. Узнать, из-за чего все бесятся

Никаких спойлеров! В США зрители начали беситься еще до того, как вышел новый сезон. Дело в том, что понедельник, 29 мая, в стране отмечали день поминовения. То есть у американцев случилось сразу три выходных подряд.

Однако Netflix решил выпустить новый сезон — целиком! — не накануне этих длинных выходных и даже не в следующую пятницу, а во вторник, первый рабочий день недели.

@NetflixUK why have you scheduled House of Cards to drop on a Tuesday and after a bank holiday? How am I supposed to binge watch? pic.twitter.com/lG05kNz6zz — Tom Caygill (@thomascaygill) May 25, 2017

Bad timing is when the new season of @HouseofCards starts AFTER the bank holiday w/end. Binge-watching during the week feels wrong! @netflix — patricia (@olympians) May 28, 2017

Netflix уже ответил недовольным фанатам «Карточного домика». Сначала тизером, в котором Андервуд говорит: «Вам нечего бояться». А затем твитом, связанным с тизером:

We know… "Why not Friday? WAIT wtf not today!?" Change can be scary, but rest assured, you have nothing to be afraid of. — Netflix US (@netflix) May 29, 2017

3. Послушать музыку для бега

Перед выходом нового сезона на Spotify появились плейлисты с музыкой, которую Фрэнк и Клэр слушают во время пробежек.

4. Поверить Кевину Спейси

…который говорит, что пятый — самый страшный сезон сериала.

Kevin Spacey Thinks He Could Run for President and Win Late Night with Seth Meyers

5. Вспомнить, что было раньше

«Медуза» пересказала главное из предыдущих сезонов в четырех абзацах, а «Кинопоиск» сделал восьмиминутное видео про то же самое.

«Карточный домик»: Что было в предыдущих сезонах? КиноПоиск. Официальный канал

6. Прочитать путеводитель по новому сезону

Hollywood Reporter подготовил инструкцию о том, как следует знакомиться с пятым сезоном. Издание советует залпом посмотреть первые три серии, а затем сбавить темп и смотреть по одному-два эпизода за раз.