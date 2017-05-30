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Готовимся к «Карточному домику» Что сделать перед тем, как начать смотреть пятый сезон (и никаких спойлеров!)

Meduza
17:13, 30 мая 2017
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Фото: David Giesbrecht / Netflix

Канал Netflix открыл 30 мая доступ к пятому сезону сериала «Карточный домик», а в ночь на 31-е посмотреть новые серии смогут и подписчики «Амедиатеки». К просмотру новых эпизодов лучше подготовиться — поэтому «Медуза» рассказывает, что посмотреть, почитать и послушать перед пятым сезоном «Карточного домика».

1. Посмотреть финальный тизер

Когда Netflix открыл доступ к новым сериям, вышел еще один тизер сезона. В нем Фрэнк Андервуд говорит: «Встречайте нового папочку».

2. Узнать, из-за чего все бесятся

Никаких спойлеров! В США зрители начали беситься еще до того, как вышел новый сезон. Дело в том, что понедельник, 29 мая, в стране отмечали день поминовения. То есть у американцев случилось сразу три выходных подряд.

Однако Netflix решил выпустить новый сезон — целиком! — не накануне этих длинных выходных и даже не в следующую пятницу, а во вторник, первый рабочий день недели.

Netflix уже ответил недовольным фанатам «Карточного домика». Сначала тизером, в котором Андервуд говорит: «Вам нечего бояться». А затем твитом, связанным с тизером:

«Да, знаем. „Почему не в пятницу? Почему, черт побери, не сегодня?!“ Изменения могут пугать, но будьте уверены, вам нечего бояться»

3. Послушать музыку для бега

Перед выходом нового сезона на Spotify появились плейлисты с музыкой, которую Фрэнк и Клэр слушают во время пробежек.

4. Поверить Кевину Спейси

…который говорит, что пятый — самый страшный сезон сериала.

Kevin Spacey Thinks He Could Run for President and Win
Late Night with Seth Meyers

5. Вспомнить, что было раньше

«Медуза» пересказала главное из предыдущих сезонов в четырех абзацах, а «Кинопоиск» сделал восьмиминутное видео про то же самое.

«Карточный домик»: Что было в предыдущих сезонах?
КиноПоиск. Официальный канал

6. Прочитать путеводитель по новому сезону

Hollywood Reporter подготовил инструкцию о том, как следует знакомиться с пятым сезоном. Издание советует залпом посмотреть первые три серии, а затем сбавить темп и смотреть по одному-два эпизода за раз.

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