Девушка не дает снести пятиэтажку: актуальный SMM от PornHub (да-да!)

В сентябре 2016 года Роскомнадзор заблокировал россиянам доступ к крупнейшему порносайту PornHub. Сразу после этого представители сайта завели официальную страницу в соцсети «ВКонтакте».

Через несколько недель активного ведения страницу почти забросили — в ней только изредка появлялись смешные картинки о порно. Но ситуация изменилась в начале апреля, когда Роскомнадзор восстановил доступ к сайту.

28 апреля на странице PornHub появилось объявление о поиске человека, который бы вел ее. И, видимо, такой человек нашелся: 4 мая в сообществе появился пост, посвященный сносу пятиэтажек в Москве. С кадром из порно, естественно.