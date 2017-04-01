шапито
Вы поделились этим видео в соцсетях: как PornHub напугал своих пользователей
Крупнейший порносайт мира PornHub на первое апреля стал показывать некоторым своим пользователям шуточный баннер, на котором говорилось, что они успешно поделились просмотренным видео в соцсетях. «PornHub теперь автоматически публикует видео в ваших аккаунтах в социальных сетях», — говорилось на баннере с кнопками «Спасибо, PornHub» и «Что за дела, верните все обратно!»
Thanks Pornhub! from funny
Естественно, напуганные пользователи просили все вернуть обратно, после чего порносайт признавался, что это был первоапрельский розыгрыш.
Fuck off @Pornhub pic.twitter.com/5QE8HYdjw4— nermac 🌹 (@fifthorgajsms) April 1, 2017
Hard to beat your dick after having a heart attack. Pornhub plays to much! pic.twitter.com/ULbxITt2zy— Ryan Goff (@oleboiee) April 1, 2017
Pornhub's April Fools Joke is life threatening 😂— Duaine Carma Roberts (@DuaineRoberts) April 1, 2017