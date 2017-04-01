шапито

Вы поделились этим видео в соцсетях: как PornHub напугал своих пользователей

Meduza
14:08, 1 апреля 2017

Крупнейший порносайт мира PornHub на первое апреля стал показывать некоторым своим пользователям шуточный баннер, на котором говорилось, что они успешно поделились просмотренным видео в соцсетях. «PornHub теперь автоматически публикует видео в ваших аккаунтах в социальных сетях», — говорилось на баннере с кнопками «Спасибо, PornHub» и «Что за дела, верните все обратно!»

Thanks Pornhub! from funny

Естественно, напуганные пользователи просили все вернуть обратно, после чего порносайт признавался, что это был первоапрельский розыгрыш.

«Тяжело мастурбировать после сердечного приступа. PornHub заигрался!»
«Первоапрельские шутки от PornHub опасны для жизни»
Comment from discussion Thanks Pornhub!.
«Когда этот баннер выскочил на экране, моей первой мыслью было: „Слава богу, это было не такое грязное видео, какие я смотрю обычно“. И только потом я понял, что сегодня 1 апреля»
Comment from discussion Thanks Pornhub!.
«Увидел сегодня этот баннер. Он испугал меня до смерти. Моей маме не следует знать, какими странными делами я занимаюсь»
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