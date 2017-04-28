шапито
Вышел первый альбом Gorillaz за семь лет. Послушайте его прямо здесь
Британская группа Gorillaz выпустила 28 апреля новый альбом «Humanz». В альбоме 26 треков; значительная их часть написана в сотрудничестве с другими музыкантами, такими как Pusha T, Винс Стейплс, Дэнни Браун, Popcaan и Kelela.
Альбом можно послушать на Apple Music, «Яндекс.Музыке», Google Play Music, Spotify и других площадках.
Летом и осенью 2017 года Gorillaz дадут несколько концертов и выступят на фестивалях в США, Канаде и Великобритании.
Группу Gorillaz основали в 1998 году Деймон Албарн и Джейми Хьюлетт. Коллектив состоит из четырех виртуальных участников — 2D, Мердока Никкалса, Нудла и Рассела Хоббса.
Группа выпустила пять студийных альбомов. Дебютный вышел в 2001 году, благодаря его популярности Gorillaz попали в книгу рекордов Гиннеса как самая успешная виртуальная группа. Предпоследний альбом вышел в 2010 году.