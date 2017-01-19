Вышел первый клип Gorillaz за шесть лет. Скоро новый альбом!

Группа Gorillaz после шестилетнего молчания выпустила клип на новую песню «Hallelujah Money». Трек записан совместно с английским музыкантом Бенджамином Клементином, который в 2015 году получил престижную музыкальную премию Mercury Prize.

Hallelujah Money (feat. Benjamin Clementine) — Gorillaz UPROXX

В 2017 году выйдет новый альбом Gorillaz. Точная дата выхода пока не называется.

В фейсбуке группы опубликовано заявление ее басиста и лидера Мердока Никкалса: «В эти темные времена нам всем нужен кто-то, на кого можно равняться. Я. Вот почему я даю вам новую песню Gorillaz — сверкающая молния правды посреди темной ночи. Добро пожаловать».