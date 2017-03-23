Gorillaz выпустили клипы на четыре новых песни. Альбом выйдет через месяц

Группа Gorillaz вечером 23 марта выложила на ютьюбе клипы на четыре песни с нового альбома — «Saturnz Barz», «Andromeda», «Weʼve Got The Power» и «Ascension».

Клип на песню «Saturnz Barz» представлен в двух версиях — обычной и панорамной (на панорамной изображение можно двигать мышкой).

Gorillaz — Saturnz Barz (Spirit House) Gorillaz

Gorillaz — Saturnz Barz (Spirit House) 360 Gorillaz

Gorillaz — Andromeda (Art Track) Gorillaz

Gorillaz — Weʼve Got The Power (Art Track) Gorillaz

Gorillaz — Ascension (Art Track) Gorillaz

Все опубликованные песни записаны в сотрудничестве с другими музыкантами: «Saturnz Barz» — с ямайским певцом Popcaan, «Andromeda» — с рэпером D.R.A.M., «Weʼve Got The Power» — с вокалисткой Savages Дженни Бет (а также, как пишет NME, Ноэла Галлахера!), «Ascension» — с рэпером Винсом Стейплсом.

Песни были представлены на радио и опубликованы на стриминговом сервисе Spotify (в России не доступен). Наконец, 23 марта были объявлены название и дата выхода нового (и первого с 2011 года) альбома Gorillaz. Диск будет называться Humanz и выйдет 28 апреля, в него войдут 14 песен.