шапито

Звучит странно, но надо попробовать: на Reddit советуют безумные сочетания еды

Meduza
14:24, 24 апреля 2017

Пользователи сайта Reddit рассказали о странных предпочтениях в еде. Некоторые из них любят есть картошку с мороженым, а другие — поливать чипсы огуречным рассолом. «Медуза» выбрала самые необычные сочетания, но предупреждает — мы это не пробовали.

dbear26

Окунуть картошку фри в молочный коктейль. И добавить соус маринара и палочки из моцареллы в бургер с чесночной булочкой. Очень классно!

NailPolishIsWet

На шарик ванильного мороженого вылить чайную ложку бальзамического уксуса.

sleepdeprived02

Арахисовое масло и бургер с говядиной. Мы с бывшим парнем ходили в бар, где подавали бургеры с арахисовым маслом. Тогда я подумала, что это стремно. Но как-то раз я взяла бургер в «Макдональдсе», и мне очень захотелось арахисовое масло к нему. Я попробовала, и это было прекрасно.

mskarolshmarol

Облить острые Cheetos огуречным рассолом.

BeeverCleaver

Клубничный джем на хашбраун из «Макдональдса».

PooInAnAlleyway

Пюре с кукурузными хлопьями.

itsdaytime

Груши и сыр Чеддер.

dasignint 

Картошка с мороженым.

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Обмакнуть «Сникерс» в сырном начос. Звучит отстойно, но на деле довольно неплохо!

Пользователь Hurricane-Sandy подытожил все советы, оставленные в теме

Полить попкорн трюфельным маслом и добавить малинового уксуса на шарик ванильного мороженого. Классные рекомендации, очень вкусно и натурально!

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Фото в анонсе: Kwanbenz / Shutterstock.com

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Фото в анонсе: Kwanbenz / Shutterstock.com