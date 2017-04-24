Звучит странно, но надо попробовать: на Reddit советуют безумные сочетания еды

Пользователи сайта Reddit рассказали о странных предпочтениях в еде. Некоторые из них любят есть картошку с мороженым, а другие — поливать чипсы огуречным рассолом. «Медуза» выбрала самые необычные сочетания, но предупреждает — мы это не пробовали.

Окунуть картошку фри в молочный коктейль. И добавить соус маринара и палочки из моцареллы в бургер с чесночной булочкой. Очень классно!

На шарик ванильного мороженого вылить чайную ложку бальзамического уксуса.

Арахисовое масло и бургер с говядиной. Мы с бывшим парнем ходили в бар, где подавали бургеры с арахисовым маслом. Тогда я подумала, что это стремно. Но как-то раз я взяла бургер в «Макдональдсе», и мне очень захотелось арахисовое масло к нему. Я попробовала, и это было прекрасно.

Облить острые Cheetos огуречным рассолом.

Клубничный джем на из «Макдональдса».

Пюре с кукурузными хлопьями.

Груши и сыр Чеддер.

Картошка с мороженым.

Обмакнуть «Сникерс» в сырном начос. Звучит отстойно, но на деле довольно неплохо!

Пользователь Hurricane-Sandy подытожил все советы, оставленные в теме

Полить попкорн трюфельным маслом и добавить малинового уксуса на шарик ванильного мороженого. Классные рекомендации, очень вкусно и натурально!