Звучит странно, но надо попробовать: на Reddit советуют безумные сочетания еды
Пользователи сайта Reddit рассказали о странных предпочтениях в еде. Некоторые из них любят есть картошку с мороженым, а другие — поливать чипсы огуречным рассолом. «Медуза» выбрала самые необычные сочетания, но предупреждает — мы это не пробовали.
dbear26
Окунуть картошку фри в молочный коктейль. И добавить соус маринара и палочки из моцареллы в бургер с чесночной булочкой. Очень классно!
NailPolishIsWet
На шарик ванильного мороженого вылить чайную ложку бальзамического уксуса.
sleepdeprived02
Арахисовое масло и бургер с говядиной. Мы с бывшим парнем ходили в бар, где подавали бургеры с арахисовым маслом. Тогда я подумала, что это стремно. Но как-то раз я взяла бургер в «Макдональдсе», и мне очень захотелось арахисовое масло к нему. Я попробовала, и это было прекрасно.
mskarolshmarol
Облить острые Cheetos огуречным рассолом.
BeeverCleaver
Клубничный джем на хашбраун из «Макдональдса».
PooInAnAlleyway
Пюре с кукурузными хлопьями.
itsdaytime
Груши и сыр Чеддер.
dasignint
Картошка с мороженым.
Zack123456201
Обмакнуть «Сникерс» в сырном начос. Звучит отстойно, но на деле довольно неплохо!
Пользователь Hurricane-Sandy подытожил все советы, оставленные в теме
Полить попкорн трюфельным маслом и добавить малинового уксуса на шарик ванильного мороженого. Классные рекомендации, очень вкусно и натурально!
Фото в анонсе: Kwanbenz / Shutterstock.com