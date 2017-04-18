Реклама в фейсбуке и конкурс 50-летней давности: как искали автора фотографий, купленных на блошином рынке

Американец Том Спонхейм в 2001 году купил на блошином рынке в Барселоне старые негативы, заплатив за них 3,5 доллара. По возвращении в США Спонхейм проявил негативы и удивился — снимки были сделаны очень талантливым фотографом. В мае 2017 года в Барселоне пройдет выставка этих фотографий. Издание Bird in Flight рассказало, как на протяжении нескольких лет Спонхейм искал неизвестного фотографа.

Фото: Milagros Caturla, Tom Sponheim Collection

Через девять лет после покупки — в 2010 году — Спонхейм наконец решил начать поиски автора. Мужчина создал на фейсбуке страницу и выложил туда проявленные снимки. С помощью таргетинговой рекламы он привлек к странице испанских фотолюбителей. «Паблик начал быстро набирать популярность, люди узнавали на снимках себя и своих близких, но имя фотографа так и оставалось загадкой», — пишет Bird in Flight.

Фото: Milagros Caturla, Tom Sponheim Collection

Фото: Milagros Caturla, Tom Sponheim Collection

Жительница Барселоны Бегония Фернандес в начале 2017 года увидела страницу Спонхейна и начала самостоятельный поиск неизвестного фотографа. Фернандес выяснила, что в начальной школе, запечатленной на снимках, в 1962 году проходил фотоконкурс. Женщина нашла объявление о конкурсе, в котором также упоминались локации — некоторые из них совпали с местами, запечатленными на снимках загадочного автора.

Затем Фернандес отправилась в архив Фотографической ассоциации Каталонии. Она стала изучать журналы 60-х годов и в одном из них обнаружила снимок, опубликованный на странице Спонхейма. Фотографию под названием «Fervor» сделала Милагрос Катурла. В 1961 году она заняла четвертое место в одном из конкурсов ассоциации.

Фото: Milagros Caturla, Tom Sponheim Collection

Катурла умерла в 2008 году. Она работала администратором в барселонской школе и всю жизнь увлекалась фотографией. В период с 1957 года по 1962 год ее снимки занимали призовые места в фотоконкурсах.

Фотографии Катурлы впервые покажут публике в мае 2017 года на фестивале Revela-T в Барселоне.