Кровь и обнаженка: если бы у всех фильмов про Росомаху был рейтинг 18+

Фильм «Логан», вышедший в начале марта, был первым в серии о Росомахе со «взрослым» возрастным рейтингом R (в России — 18+). Благодаря этому в картине можно было видеть массу кровавых сцен и слышать, как матерятся герои.

Авторы канала XVP Comedy выпустили шуточный ролик о «специальном издании» трилогии про Росомаху с рейтингом R. Чтобы оправдать возрастное ограничение, они добавили в сцены из первых двух фильмов побольше крови, запиканных нецензурных слов и замазанных эротических сцен. Теперь матерятся даже птицы, а кровь хлещет прямо из дерева.