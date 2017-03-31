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Подросток сделал предложение своей подруге, чтобы получить бесплатный десерт в ресторане

Meduza
11:32, 31 марта 2017

В Техасе 17-летний Алекс Нейгл сделал предложение своей лучшей подруге Кэти Домитрович, чтобы получить бесплатный десерт в ресторане. Подростки весь вечер притворялись парой и даже взяли с собой кольца.

По словам Домитрович, чтобы все выглядело правдоподобно, она ушла в туалет, а Нейгл предупредил сотрудников ресторана о том, что будет делать предложение, и попросил сфотографировать знаменательный момент.

«Все поверили нам и похлопали», — рассказала Домитрович. Девушка отметила, что десерт был очень вкусным.

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