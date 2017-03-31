Подросток сделал предложение своей подруге, чтобы получить бесплатный десерт в ресторане

В Техасе 17-летний Алекс Нейгл сделал предложение своей лучшей подруге Кэти Домитрович, чтобы получить бесплатный десерт в ресторане. Подростки весь вечер притворялись парой и даже взяли с собой кольца.

we faked a proposal just to get free dessert pic.twitter.com/T58jHVVBur — ☼ (@bathemeinnudes) March 26, 2017

По словам Домитрович, чтобы все выглядело правдоподобно, она ушла в туалет, а Нейгл предупредил сотрудников ресторана о том, что будет делать предложение, и попросил сфотографировать знаменательный момент.

«Все поверили нам и похлопали», — рассказала Домитрович. Девушка отметила, что десерт был очень вкусным.