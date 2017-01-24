Почему не стоит делать предложение на стадионе? Еще одно доказательство

Во время баскетбольного матча между командами «Атланта Хокс» и «Чикаго Буллз» фанат «Хокс» решил сделать предложение своей девушке на кисс-камеру. И уронил кольцо.

A fan tried to propose to his girlfriend last night...and then this happened: 😬😬 pic.twitter.com/tCgr0A3ItE — Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 22, 2017

Жених выронил кольцо после того, как мужчина, сидевший рядом, начал хлопать его по спине. Нашла ли пара кольцо, неизвестно.

Кисс-камера транслирует на экраны стадиона сидящие на трибунах пары. Попав в кадр, они должны поцеловаться.