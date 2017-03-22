Китаянка выкупила рекламу в 900 такси, чтобы сделать предложение своему молодому человеку

Жительница китайской провинции Чжэцзян по имени Чжан Цзяньфэн выкупила рекламу в 900 такси, чтобы сделать предложение своему молодому человеку. Девушка потратила более 10 тысяч юаней (83 тысячи рублей), чтобы ее предложение показывалось в течение двух часов на световых табло, расположенных на крышах автомобилей.

«Чжан Цзянь Фэн, я хочу выйти замуж за тебя, отважишься ли ты жениться на мне?», — гласило сообщение на табло.

По данным китайских изданий, молодой человек согласился на предложение.