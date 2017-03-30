Путин, Медведев и ледоруб: как обсуждают поездку руководителей страны на Землю Франца-Иосифа

Президент РФ Владимир Путин 28 марта отправился на один из островов Земли Франца-Иосифа. Вместе с ним на арктический архипелаг поехали премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.

Вместе с Владимиром Путиным побывали сегодня на Земле Франца-Иосифа pic.twitter.com/IA0YbWkke7 — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2017

Визит первых лиц государства начали активно обсуждать в соцсетях. Дискуссии продолжаются второй день.

Медведев начал портиться, и Путин отвез его во льды. — ivan davydov (@ivan_f_davydov) March 30, 2017

Путин вывез Медведева на Землю Франца-Иосифа

А МОГ БЫ И В ЛЕС ВЫВЕЗТИ — Sergey Goryashko (@seriozha_s) March 29, 2017

Злые языки говорят, что Путин вывез Медведева на Землю Франца-Иосифа, чтобы протрезвить в ледяной пещере. pic.twitter.com/BQ7N15DFV1 — Алексей Акимович (@gorizbirkom) March 30, 2017

Привет. Я твой куратор в игре "Синий кит". Твоё первое задание: отправляйся на Землю Франца Иосифа. — Medialeaks (@MedialeaksRu) March 29, 2017

— Володя, мы где?

— Земля Франца-Иосифа.

— А точнее?

— Земля Франца Кафки и Иосифа Сталина.

— В России, что ли?

— Ага.

— (

— ((( — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) March 29, 2017

Комментаторы обратили внимание, что на красных куртках президента и премьера нашиты их фамилии. При этом надписи сделаны по-разному: у Путина все буквы прописные, а у Медведева, кажется, строчные.

Путин при этом подписан большими буквами! Опубликовано Олегом Кашиным 29 марта 2017 г.

На одной из фотографий, опубликованных на сайте Кремля, обнаружили странную аномалию — внимание на нижнюю часть снимка.

Фото: пресс-служба президента РФ

На острове Путин взял ледоруб, вырубил из глыбы льда высотой в трехэтажный дом несколько кусков — и отдал их ученым для исследований. Лучший заголовок на эту тему сочинил «Московский комсомолец».

В заметке рассказывается о том, как холодно было на архипелаге: «ВВП зачем-то храбрился и ничем, кроме кепки, голову не прикрыл. Уже через пару секунд стало ясно, что президенту очень холодно: чтобы спасти уши от неминуемого обморожения, он стал натягивать на них капюшон нижней куртки, подарив тем самым несколько редких снимков фотографам». Автор репортажа Елена Егорова обратила внимание и на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который «по всей видимости, слишком легкомысленно отнесся к поездке в Арктику и теперь дрожал как лист».

Дмитрий Песков во время посещения Земли Франца-Иосифа Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Путин, Медведев и Шойгу также зашли в ледяную пещеру, которая образовалась в результате таяния ледника. Там президент, премьер и министр обороны остались наедине — поэтому всем было интересно, о чем же они говорили.

"А затем Путин, Медведев и очутившийся вместе с ними министр обороны Сергей Шойгу забрались в ледяную пещеру. "

Спрятались от прослушки ) — Boris Fogel (@Kaurus7) March 30, 2017

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников в репортаже с архипелага красочно размышлял о том, что же могли сказать политики друг другу. В итоге он не удержался и поинтересовался у президента, что происходило в пещере:

А потом, когда он уже поднимался в кабину вездехода, я спросил:

— О чем вы говорили там, в ледяной пещере?

Он вернулся на землю. Повернулся ко мне. И сказал он:

— Мы любовались.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа. Остров Земля Александры. Ледник Кропоткина pic.twitter.com/CvhDawvaYZ — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 29, 2017

В соцсетях вспомнили недавнее расследование ФБК о «тайной империи» Дмитрия Медведева.

Интерфакс: "Путин вооружился ледорубом и высек осколки из глыбы в ледяной пещере в Арктике"



С ним вместе Медведев. Тревожно за Димона — Сталингулаг (@StalinGulag) March 29, 2017

и оставил Димона в пещере выкладывать из осколков слово "коррупция". https://t.co/7STEG6oMnL — Извилина губернатора (@joeod11) March 29, 2017

@MedvedevRussia 🐤 Оно тебе надо? Там виноград не растёт и уточек нет! ❌🍇 — ВАТНИК Искариот (@vatnik_iskariot) March 30, 2017

😎@MedvedevRussia, оставайтесь там! Мы вышлем вам дом от уточки. — ЗавПолит (@ZavPolit) March 29, 2017

Путин будет неприятно удивлен,если вдруг выяснится, что Земля Франца - Иосифа уже давно сдана в аренду Дмитрию Анатольевичу за 40р на 49 лет — Лущилин Даниил (@westrip4) March 29, 2017

Пока Медведев был на Земле Франца-Иосифа, вице-премьер Дмитрий Рогозин выступал на Арктическом форуме в Архангельске. И кто-то перепутал титр (или предсказал будущее?).

Поздравляйте меня. Начинаю копить 39 руб 32 копейки на новую дачу. pic.twitter.com/IRK3ZcbkrS — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) March 29, 2017

Возможно, именно поэтому на следующее утро действующий премьер-министр был не в духе. На заседании правительства он отчитал министра сельского хозяйства Александра Ткачева за опоздание: «Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места».