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Путин, Медведев и ледоруб: как обсуждают поездку руководителей страны на Землю Франца-Иосифа

Meduza
12:10, 30 марта 2017

Президент РФ Владимир Путин 28 марта отправился на один из островов Земли Франца-Иосифа. Вместе с ним на арктический архипелаг поехали премьер-министр Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Шойгу.

Визит первых лиц государства начали активно обсуждать в соцсетях. Дискуссии продолжаются второй день.

Комментаторы обратили внимание, что на красных куртках президента и премьера нашиты их фамилии. При этом надписи сделаны по-разному: у Путина все буквы прописные, а у Медведева, кажется, строчные.

Путин при этом подписан большими буквами!

Опубликовано Олегом Кашиным 29 марта 2017 г.

На одной из фотографий, опубликованных на сайте Кремля, обнаружили странную аномалию — внимание на нижнюю часть снимка.

Фото: пресс-служба президента РФ

На острове Путин взял ледоруб, вырубил из глыбы льда высотой в трехэтажный дом несколько кусков — и отдал их ученым для исследований. Лучший заголовок на эту тему сочинил «Московский комсомолец».

В заметке рассказывается о том, как холодно было на архипелаге: «ВВП зачем-то храбрился и ничем, кроме кепки, голову не прикрыл. Уже через пару секунд стало ясно, что президенту очень холодно: чтобы спасти уши от неминуемого обморожения, он стал натягивать на них капюшон нижней куртки, подарив тем самым несколько редких снимков фотографам». Автор репортажа Елена Егорова обратила внимание и на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который «по всей видимости, слишком легкомысленно отнесся к поездке в Арктику и теперь дрожал как лист».

Дмитрий Песков во время посещения Земли Франца-Иосифа
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Путин, Медведев и Шойгу также зашли в ледяную пещеру, которая образовалась в результате таяния ледника. Там президент, премьер и министр обороны остались наедине — поэтому всем было интересно, о чем же они говорили.

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников в репортаже с архипелага красочно размышлял о том, что же могли сказать политики друг другу. В итоге он не удержался и поинтересовался у президента, что происходило в пещере:

А потом, когда он уже поднимался в кабину вездехода, я спросил:

— О чем вы говорили там, в ледяной пещере?

Он вернулся на землю. Повернулся ко мне. И сказал он:

— Мы любовались.

В соцсетях вспомнили недавнее расследование ФБК о «тайной империи» Дмитрия Медведева.

Подробности

Пока Медведев был на Земле Франца-Иосифа, вице-премьер Дмитрий Рогозин выступал на Арктическом форуме в Архангельске. И кто-то перепутал титр (или предсказал будущее?).

Возможно, именно поэтому на следующее утро действующий премьер-министр был не в духе. На заседании правительства он отчитал министра сельского хозяйства Александра Ткачева за опоздание: «Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места».

Будильник себе ставьте в разные места!

«Будильник себе ставьте в разные места!» ⏰ ⏰ ⏰ Дмитрий Медведев дал совет Александру Ткачеву перед началом заседания правительства

Опубликовано Meduza 30 марта 2017 г.
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