«Собеседник»: землю под «резиденцию Дмитрия Медведева» арендовали за 40 рублей в год

Собеседник
11:56, 28 марта 2017
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Более четырех тысяч гектаров земли в Ивановской области, на которых предположительно находится резиденция премьер-министра Дмитрия Медведева, были сданы в аренду менее чем за 40 рублей в год.

Об этом, как пишет издание «Собеседник», говорится в ответе на депутатский запрос, направленный КПРФ в администрацию Ивановской области.

Арендатором участка, следует из документа, является фирма «Орион» (ранее она называлась Управляющая компания фонда «Дар»), пишет газета. Участок в 4108,49 гектара компания получила в аренду на 49 лет по результатам аукциона, в котором была единственным участником.

Арендная плата за весь участок установлена для «Ориона» в размере 39 рублей 32 копеек в год. Средняя стоимость аренды гектара земли в Ивановской области, по данным «Собеседника», составляет около двух миллионов рублей в год.

Изданию также стало известно, что в 2014 году администрация Ивановской области выдала компании «Орион» разрешение на доставку на арендуемый участок земли 50 маралов из Алтайского края. Для животных был построен вольер в 124 гектара.

Ранее «Собеседник» и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовали расследования, в которых говорилось, что в Ивановской области в районе города Плес находится «секретная резиденция» премьер-министра Дмитрия Медведева.
По данным ФБК, устройством резиденции в Ивановской области занимался фонд «Дар» на деньги, предоставленные акционерами компании «Новатэк». Фонд «Дар», утверждает ФБК, связан с супругой Дмитрия Медведева. После 2011 года резиденция была передана Фонду по сохранению историко-культурного наследия. Таким образом, отмечал ФБК, Медведев формально не имеет отношения к усадьбе, однако регулярно посещает ее.

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