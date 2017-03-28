«Собеседник»: землю под «резиденцию Дмитрия Медведева» арендовали за 40 рублей в год

Более четырех тысяч гектаров земли в Ивановской области, на которых предположительно находится резиденция премьер-министра Дмитрия Медведева, были сданы в аренду менее чем за 40 рублей в год.

Об этом, как пишет издание «Собеседник», говорится в ответе на депутатский запрос, направленный КПРФ в администрацию Ивановской области.

Арендатором участка, следует из документа, является фирма «Орион» (ранее она называлась Управляющая компания фонда «Дар»), пишет газета. Участок в 4108,49 гектара компания получила в аренду на 49 лет по результатам аукциона, в котором была единственным участником.

Арендная плата за весь участок установлена для «Ориона» в размере 39 рублей 32 копеек в год. Средняя стоимость аренды гектара земли в Ивановской области, по данным «Собеседника», составляет около двух миллионов рублей в год.

Изданию также стало известно, что в 2014 году администрация Ивановской области выдала компании «Орион» разрешение на доставку на арендуемый участок земли 50 маралов из Алтайского края. Для животных был построен вольер в 124 гектара.