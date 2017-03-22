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«Либо трусы надеть, либо крестик снять»: петербургский депутат попросил спикера принять решение и сообщить о нем в установленные законом сроки

Даниил Кен
13:57, 22 марта 2017
Надежный источник

Депутат муниципального совета петербургского округа Морские ворота Даниил Кен направил запрос спикеру законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову с просьбой определиться — «либо трусы надеть, либо крестик снять».

«Прошу принять решение и сообщить о нем в установленные законом сроки», — написал депутат.

Запрос связан с передачей Исаакиевского собора РПЦ. Кен пишет, что Макаров начал устраивать проверки и чинить препятствия в работе оппозиционным депутатам и их помощникам, выступающим за сохранение нынешнего статуса собора.

«С презрением петербуржцы рассказывают друг другу о Ваших лизоблюдских письмах и заявлениях о передаче нашего музея под управление РПЦ. Вы — враг Петербурга и его культуры. И все это — за наши налоги», — заявил муниципальный депутат.

В Петербурге за последние месяцы прошла серия акций против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Самая массовая из них состоялась 18 марта на Марсовом поле — по разным оценкам, в ней приняли участие от двух до 10 тысяч человек.
После митинга помощники трех оппозиционных депутатов — Максима Резника, Оксаны Дмитриевой и Бориса Вишневского — не смогли попасть в здание законодательного собрания. Против них была начата проверка на соответствие закону о госслужбе.

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Фото в анонсе: законодательное собрание Санкт-Петербурга

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Фото в анонсе: законодательное собрание Санкт-Петербурга