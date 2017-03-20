Питерские депутаты организовали большой протестный митинг. Теперь их помощников не пускают на рабочие места в парламенте

18 марта на Марсовом поле в Санкт-Петербурге прошла самая массовая за последние несколько лет протестная акция — «Марш в защиту Петербурга». В ней приняли участие — по разным данным — от двух до десяти тысяч человек. Сам митинг прошел без происшествий, но утром 20 марта проблемы начались у некоторых его организаторов — помощников депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Их не пустили в здание парламента; против них инициирована проверка на соответствие закону о госслужбе. «Медуза» разобралась в этой истории.

Массовый митинг в защиту Петербурга прошел в субботу, 18 марта, на Марсовом поле. Среди его организаторов были оппозиционные депутаты городского законодательного собрания, их помощники и представители непарламентской оппозиции — всего около 25 человек. Несколько часов они в центре города со сцены говорили о передаче Исаакиевского собора в собственность РПЦ, о возможном слиянии национальной (РНБ) и государственной (РГБ) библиотек, о застройке зоны вокруг Пулковской обсерватории.

По официальным данным, в митинге приняли участие две тысячи человек, организаторы говорили о десяти тысячах. В любом случае это на порядок превышает согласованное властями количество участников (речь шла о двух сотнях человек). По данным «Фонтанки», штрафовать организаторов за превышение числа участников не будут, потому что нарушений общественного порядка зафиксировано не было. «Личных претензий к организаторам не было, в основном мы известные люди, лидеры движений и депутаты, трудно чем-то нас напугать», — рассказал «Медузе» один из организаторов митинга, координатор «Открытой России» в Петербурге Андрей Пивоваров.

Утром 20 марта некоторые организаторы митинга не смогли попасть в здание заксобрания. Речь идет о помощниках трех депутатов: Максима Резника (Партия роста), Оксаны Дмитриевой (фракция Партия роста) и Бориса Вишневского (фракция «Яблоко»). По словам одного из помощников депутата, в отношении которого проводится проверка (он просил не указывать его имя), проблемы со входом в здание возникли у его коллег, работающих по договору. «В 10 утра меня вызвали в отдел кадров и сказали, что началась проверка, что к нам [помощникам депутатов] будут применены дисциплинарные взыскания. Причем кого-то могут даже уволить за нарушение запретов и ограничений, накладываемых на государственных служащих», — рассказал собеседник «Медузы».

По его словам, руководство законодательного собрания утверждает, что помощники депутатов не должны участвовать в политических мероприятиях, на которых критикуются органы власти. «Мероприятие не было политическим, — утверждает помощник депутата. — Более того, мы участвовали в нем не как госслужащие, а как представители партий и помощники депутатов».

Руководители оппозиционных фракций сделали совместное заявление по поводу политического давления на помощников депутатов. Его подписали Борис Вишневский, Оксана Дмитриева и Ольга Ходунова (фракция КПРФ). Депутаты назвали «абсолютно необоснованными» обвинения в адрес помощников. «Помощники депутатов не поражены в конституционных правах на свободу митингов, собраний и демонстраций, и им не может быть запрещено участие в подобных акциях», — говорится в заявлении. Депутаты потребовали прекратить преследование своих сотрудников и создать равные условия для осуществления депутатских полномочий оппозиционных депутатов и депутатов от «Единой России». По словам собеседника «Медузы», 22 марта на очередном заседании помощников депутатов вызовут для дачи объяснений — представители оппозиционных фракций при этом намерены покинуть зал заседаний в знак протеста.

По мнению организаторов митинга, такая реакция руководства заксобрания — это личная месть его председателя Вячеслава Макарова. Дело в том, что на «Марш в защиту Петербурга» кто-то принес плакат с подписью «Демон ЗакСа», на котором был изображен Макаров в образе демона с дома Лишневского. По словам собеседника «Медузы», эту картинку помощникам депутатов даже показывали на входе в здание городского парламента, объясняя, на основании чего их не пускают. Андрей Пивоваров также подтвердил эту версию.

В законодательном собрании говорят, что проверка инициирована на основании закона о государственной службе. «Причина — их участие в митинге 18 марта на Марсовом поле и возможное нарушение закона „О государственной гражданской службе“ РФ», — заявили «Медузе» в пресс-службе санкт-петербургского парламента. Там указали, что «если человек поступает на госслужбу, то он берет на себя обязательства соблюдать ограничения и запреты, изложенные в закона „О государственной гражданской службе“». Спикер городского парламента Вячеслав Макаров был недоступен для комментария.