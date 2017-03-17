В кабинет заходят грабители, собаки, дроид и медведь. Семь пародий на интервью профессора с детьми

Интервью американского профессора, эксперта по Южной Корее Роберта Келли телеканалу «Би-би-си», во время которого к нему в кабинет зашли дети, стало не только вирусным, но и породило много пародий. Пользователи интернета снимают свои версии — с детьми, собаками, грабителями, дроидом и даже медведем! «Медуза» выбрала семь самых забавных роликов.

Грабители выносят имущество профессора, пока он дает интервью

People Interrupt BBC News Interview (Parody) Bantics Show

Профессор Вейдер и дроид R2D2

Droids Interrupt Darth Vader Interview [Parody of Children Interrupt BBC Interview] Jack of All Genius

В кабинет заходят не только дети с женой, но и незнакомцы

BBC Interview Parody: Thatʼs Not The Nanny Tow-Arboleda Films

Взрослые британцы изображают детей

Children interrupt BBC News interview — BBC News (parody) Oriol Cruz

Женщины показывают, как надо себя вести, если во время интервью в комнату зашли дети

Woman interrupted during BBC interview Jono and Ben

Parody of BBC News Interview Video (What it couldʼve been like, large family) kids interrupt Drop it Like itʼs Oily

Интервью прерывает не ребенок, а медведь