В кабинет заходят грабители, собаки, дроид и медведь. Семь пародий на интервью профессора с детьми
Meduza
11:28, 17 марта 2017
Интервью американского профессора, эксперта по Южной Корее Роберта Келли телеканалу «Би-би-си», во время которого к нему в кабинет зашли дети, стало не только вирусным, но и породило много пародий. Пользователи интернета снимают свои версии — с детьми, собаками, грабителями, дроидом и даже медведем! «Медуза» выбрала семь самых забавных роликов.
Грабители выносят имущество профессора, пока он дает интервью
Профессор Вейдер и дроид R2D2
В кабинет заходят не только дети с женой, но и незнакомцы
Взрослые британцы изображают детей
Женщины показывают, как надо себя вести, если во время интервью в комнату зашли дети