шапито
Профессор давал интервью «Би-би-си» из дома. И тут пришли дети
«Би-би-си» попросила профессора Роберта Келли прокомментировать события в Южной Корее. Келли согласился — и решил пообщаться с журналистами из дома по видеосвязи.
Но он не мог предусмотреть того, что будет происходить в его комнате. Сначала туда зашла его дочь, а за ней — младенец в ходунках. И это оказалось только началом!
После детей в комнату также вбежала няня (или родственница?) и попыталась максимально незаметно вынести их из комнаты. Корреспондент все это время вел себя невозмутимо.
This guest managed to keep his composure when his children interrupted his live @BBCWorld TV interview pic.twitter.com/3x5tgsVR8R— BBC News (World) (@BBCWorld) March 10, 2017