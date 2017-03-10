Профессор давал интервью «Би-би-си» из дома. И тут пришли дети

«Би-би-си» попросила профессора Роберта Келли прокомментировать события в Южной Корее. Келли согласился — и решил пообщаться с журналистами из дома по видеосвязи.

Но он не мог предусмотреть того, что будет происходить в его комнате. Сначала туда зашла его дочь, а за ней — младенец в ходунках. И это оказалось только началом!

После детей в комнату также вбежала няня (или родственница?) и попыталась максимально незаметно вынести их из комнаты. Корреспондент все это время вел себя невозмутимо.