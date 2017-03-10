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истории

Массовые демонстрации в Южной Корее из-за импичмента президента. Фотографии

Meduza
09:24, 10 марта 2017

Импровизированная клетка с картонной фигурой отстраненного президента Пак Кын Хе, установленная во время демонстрации около Конституционного суда Южной Кореи. 10 марта 2017 года

Фото: Lee Jin-man / AP / Scanpix / LETA

10 марта Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны Пак Кын Хе. Ее обвиняют в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Накануне решения суда в стране прошли массовые демонстрации против Пак Кын Хе, а после объявления об импичменте — сторонников бывшего президента. Последние вступили в столкновение с полицией, двое протестующих погибли.

Противники президента Пак Кын Хе на демонстрации накануне оглашения решения Конституционного суда. 9 марта 2017 года
Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / LETA
Митинг накануне решения Конституционного суда в Сеуле. 9 марта 2017 года
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters / Scanpix / LETA
Сторонники президента Пак Кын Хе у здания Конституционного суда перед оглашением решения об импичменте. 10 марта 2017 года
Фото: Ahn Young-joon / AP / Scanpix / LETA
Протестующие против импичмента демонстранты вступили в столкновения с полицией. 10 марта 2017 года
Фото: Jung Yeon-Je / AFP / Scanpix / LETA
Демонстранты пытаются прорвать полицейские баррикады на пути к Конституционному суду. 10 марта 2017 года
Фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / LETA
Протестующие двигают полицейский автобус, чтобы добраться до Конституционного суда Южной Кореи. 10 марта 2017 года
Фото: Jung Yeon-Je / AFP / Scanpix / LETA
Протестующие двигаются к Конституционному суду, 10 марта 2017 года
Фото: Jung Ui-Chel / EPA / LETA
Протестующие в центре Сеула, 10 марта 2017 года
Фото: Jung Ui-Chel / EPA / LETA