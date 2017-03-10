Массовые демонстрации в Южной Корее из-за импичмента президента. Фотографии

10 марта Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президента страны Пак Кын Хе. Ее обвиняют в коррупции и злоупотреблении полномочиями. Накануне решения суда в стране прошли массовые демонстрации против Пак Кын Хе, а после объявления об импичменте — сторонников бывшего президента. Последние вступили в столкновение с полицией, двое протестующих погибли.