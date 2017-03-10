Конституционный суд утвердил импичмент президента Южной Кореи из-за расследования о коррупции

Конституционный суд Южной Кореи единогласно утвердил решение парламента отстранить от должности президента Пак Кын Хе. Это стало первым импичментом в истории страны.

Суд признал, что Пак Кын Хе незаконно допустила свою подругу Чхве Сун Силь к влиянию на управление государством. Теперь Пак Кын Хе лишена неприкосновенности и будет обязана явиться на допрос по делу о коррупции.

Выборы нового президента Южной Кореи должны состояться в течение 60 дней, ожидается, что они выпадут на 9 мая. До тех пор исполнять обязанности главы государства продолжит премьер-министр Хван Гё Ан.

После решения Конституционного суда в Сеуле прошли демонстрации и столкновения между сторонниками и противниками Пак Кын Хе. Погибли два человека.