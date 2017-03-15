Профессор Келли и его жена объяснили, почему дети появились в интервью «Би-би-си»

Профессор политологии Роберт Келли 10 марта давал комментарий телеканалу «Би-би-си» в прямом эфире. Во время интервью в его кабинет сначала вбежала дочь, затем младенец на ходунках, а потом и их мама, которую пользователи интернета почему-то приняли за няню.

14 марта Келли и его жена Джуна Ким объяснили курьезный случай в прямом эфире «Би-би-си».

Prof Robert Kelly is back & this time his wife & children are meant to be in shot! BBC News BBC News

«Между тем, что я говорил, и эфиром, который смотрели в гостиной, была задержка около 20 секунд. Поэтому моя жена не поняла, что происходит. Она увидела, как Мэрион заходит в комнату только через 20 секунд после того, как это случилось. Из-за этого она так влетела в комнату. Я просто сглупил и не закрыл дверь», — рассказал Келли.

Профессор уточнил, что в его кабинете хранятся детские игрушки и книжки, поэтому дети зашли в комнату.

«Я надеялся, что вы сами приостановите интервью, а я пока посижу тут, делая вид, что ничего не происходит», — добавил профессор.

По словам Келли, его семья очень переживала, что «Би-би-си» больше никогда не позвонит ему. Также он добавил, что Джуна Ким заслужила медаль за то, как она заботится о семье.