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Путин сообщил, что Медведев болен гриппом. Интернет не пожалел премьер-министра

Meduza
13:45, 14 марта 2017

14 марта на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин объявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал президент.

В интернете предположили, что премьер заболел в связи с расследованием, которое опубликовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

И пользователям твиттера совсем не жалко премьера.

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