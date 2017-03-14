Путин сообщил, что Медведев болен гриппом. Интернет не пожалел премьер-министра

14 марта на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин объявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом. «Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, тем не менее, ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли», — сказал президент.

В интернете предположили, что премьер заболел в связи с расследованием, которое опубликовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Путин о болезни Медведева: "Дмитрия Анатольевича не уберегли" pic.twitter.com/B2rj2lvO9Q — Брови Брежнева (@bydrbre_) March 14, 2017

И пользователям твиттера совсем не жалко премьера.

@KSHN Мы создали кучу антикоррупционных комитетов, но вот Дмитрия Анатольевича не уберегли, - заявил Президент России. — Максим (@Osilok) March 14, 2017

И о Медведеве. Официальная версия - грипп. Сведения инсайдеров - открыл шкаф, завалило кроссовками. Ведутся спасательные работы. — ivan davydov (@ivan_f_davydov) March 14, 2017

Он вам не уберегли — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) March 14, 2017

Главное, конечно, чтобы у Дмитрия Анатольевича был сильный иммунитет. От уголовного преследования. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 14, 2017

О своей болезни Медведев узнал из сообщения "Интерфакса": pic.twitter.com/dfltQHlEF5 — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) March 14, 2017