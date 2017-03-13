Билеты на конференцию «Медузы» — от 7900 рублей15 марта цены вырастут!
шапито

«Бесконечный овертайм»: хоккейный матч в Норвегии длился восемь с половиной часов

Meduza
15:42, 13 марта 2017

На чемпионате Норвегии по хоккею матч между «Сторхамаром» и «Спартой» длился 8,5 часов. И это новый мировой рекорд по продолжительности хоккейного матча.

Storhamar — Sparta
Marko Virtanen

Команды провели на льду 217 минут чистого времени — это целых 11 периодов! Матч, начавшийся в воскресенье вечером, закончился только к трем часам ночи понедельника в восьмом овертайме. «Сторхамар» выиграл со счетом 2:1.

«Пресвятые угодники! И святые матери (хоккейных) богов! Мы это никогда не забудем. Спасибо обеим командам за потрясающий опыт», — написали «Сторхамар» после матча.

Много ли зрителей ушло с трибун, не дождавшись финального свистка, не сообщается.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться