«Бесконечный овертайм»: хоккейный матч в Норвегии длился восемь с половиной часов

На чемпионате Норвегии по хоккею матч между «Сторхамаром» и «Спартой» длился 8,5 часов. И это новый мировой рекорд по продолжительности хоккейного матча.

Storhamar — Sparta Marko Virtanen

Команды провели на льду 217 минут чистого времени — это целых 11 периодов! Матч, начавшийся в воскресенье вечером, закончился только к трем часам ночи понедельника в восьмом овертайме. «Сторхамар» выиграл со счетом 2:1.

«Пресвятые угодники! И святые матери (хоккейных) богов! Мы это никогда не забудем. Спасибо обеим командам за потрясающий опыт», — написали «Сторхамар» после матча.

Много ли зрителей ушло с трибун, не дождавшись финального свистка, не сообщается.