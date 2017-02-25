У хоккейного вратаря аллергия на холод. Он мечтает играть в профессиональной лиге

Вратарь американской хоккейной команды «Квиннипэк Бобкэтс» Крис Тройл регулярно выходит на лед несмотря на то, что у него диагностирована холодовая аллергия (холодовая крапивница). При этом заболевании происходят высыпания на коже из-за воздействия низких температур.

Фото: Quinnipiac Bobcats

Аллергия появилась у Тройла после его службы в военно-воздушных силах США. Во время тренировки на выживание в сложных условиях он провел пять дней в лесу в Колорадо. Тройл и его сослуживцы готовились к жаркой погоде, но внезапно она переменилась: температура воздуха резко упала, пошел дождь и град. Тройл получил сильное обморожение.

Какое-то время Тройл играл в хоккейной команде военно-воздушных сил, но из-за своего заболевания был вынужден закончить службу в армии.

«Квиннипэк Бобкэтс» — студенческая команда, которая выступает в лиге NCAA. В текущем сезоне Крис Тройл вышел на лед в 21 матче. Он не теряет надежды начать профессиональную карьеру в хоккее.