Немецкие комики привели на кинопремию повара, загримированного под Райана Гослинга

Немецкие комики Йоахим Винтершайд и Клаас Хайфер-Умлауф привели на кинопремию The Goldene Kamera фальшивого Райана Гослинга. И ему вручили премию за «Ла-Ла Ленд»!

Реакция Николь Кидман и Колина Фаррелла на розыгрыш — бесценна.

Fake Ryan Gosling nimmt ein preis fur sich selbst | Fake Ryan Gosling takes an award for himself HumaneIdeas

Винтершайд и Хайфер-Умлауф создали фейковое ивент-агентство. С его помощью комики убедили организаторов The Goldene Kamera, что смогут пригласить на премию Райана Гослинга, но при условии, что актеру вручат награду за фильм «Ла-Ла Ленд».

Во время церемонии ведущий Стивен Гэтьен представил Гослинга, как «одного из самых горячих актеров Голливуда». Однако вместо голливудской звезды на сцену вышел загримированный повар из Мюнхена по имени Людвиг Ленер.

«Добрый вечер, я — Райан Гослинг. Благодарю за эту награду Йоахима и Клааса», — сказал Ленер с немецким акцентом и удалился со сцены.

Позже комики выложили два видео, в которых показали, как готовились к розыгрышу.

(½) Subtitled: #GoslingGate: Fake Ryan Gosling Prank | Goldene Kamera 2017 | Circus HalliGalli Circus HalliGalli