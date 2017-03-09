Николь Кидман объяснила, почему так странно аплодировала на «Оскаре»

После 89-й церемонии вручения премии «Оскар» выяснилось, что Николь Кидман не умеет хлопать. The Independent признало аплодисменты актрисы самыми авангардными. А по версии Mashable, Кидман хлопает как морской котик.

В четверг на радиошоу Kyle and Jackie O Кидман рассказала, почему так вышло.

«Было очень неловко. Я такая „блин, я хочу хлопать“! Это было очень сложно — у меня было огромное кольцо, к тому же не мое. Но оно было великолепно, я боялась сломать его», — объяснила Кидман.

Актриса добавила, что не могла не хлопать — все бы стали обсуждать, почему она не аплодировала.