Семь видео, которые помогут вам подготовиться к «Оскару-2017»

В Лос-Анджелесе 26 февраля состоится 89-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Каждый год на ютьюбе и вимео появляются любительские видеокомпиляции с кадрами из фильмов-номинантов и победителей прошлых лет. «Медуза» собрала лучшие ролики для тех, кто забыл, кого номинировали на «Оскар» в этом году.

Лучший фильм

В 2017 году на «Лучший фильм» номинировано 9 картин: «Ла-Ла Ленд», «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Лунный свет», «Манчестер у моря», «Лев», «Любой ценой» и «Фигуры». «Ла-Ла Ленд» оказался лидером по количеству номинаций — у него их 14. Подробно о каждой картине мы писали тут.

The Oscars 2017: Best Picture Nominees Jacob T. Swinney

Лучшие визуальные эффекты

Канал Art of the Film собрал кадры из фильмов, номинированных за «Лучшие визуальные эффекты». В ролике показано, как создавались спецэффекты в «Докторе Стрэндже», «Книге джунглей», «Кубо: Легенда о самурае», «Глубоководном горизонте» и «Изгое-один: Звездные войны. Истории».

Oscars in One Minute: Visual Effects — 2017 Art of the Film

Лучший анимационный полнометражный фильм

В категории «Лучший анимационный полнометражный фильм» пять номинантов: «Зверополис», «Моана», «Красная черепаха», «Кубо: Легенда о самурае» и «Жизнь кабачка». «Красную черепаху» уже отметили на Каннском фестивале, а «Жизнь кабачка» — на «Сандэнсе».

Oscars in One Minute: Animated Feature — 2017 Art of the Film

Лучшая музыка

В этой категории на награду претендуют также пять картин. К трем номинантам за «лучший фильм» («Ла-Ла Ленд», «Лунный свет» и «Лев)» прибавились драма про Жаклин Кеннеди «Джеки» и научно-фантастические «Пассажиры» с Дженнифер Лоуренс и Крисом Праттом в главных ролях.

Oscars in One Minute: Music (Original Score) — 2017 Art of the Film

Финальные сцены картин, победивших в номинации «Лучший фильм» в предыдущие годы

В ролик вошли кадры из 45 фильмов, которые в разные годы получили награду в главной номинации. Среди них «Старикам тут не место» братьев Коэн, «Операция „Арго“» Бена Аффлека, «Английский пациент» Энтони Мингеллы и «Бердмэн» Алехандро Гонсалеса Инньяриту.

The Final Scenes of the Oscars Room 237

Лауреаты премии за «Лучшие визуальные эффекты»

Ютьюб-канал Burger Fiction, посвященный кино, собрал в 12-минутном ролике всех победителей «Оскара» за лучшие визуальные эффекты. В видео оказались и первые эпизоды «Звездных войн», и «Титаник», и даже «Форрест Гамп».

Every Best Visual Effects Winner. Ever. (1927-2016 Oscars) Burger Fiction

Фильмы-победители в номинации «Лучшая операторская работа»

Также на Burger Fiction появилась подборка кадров из фильмов с лучшей операторской работой. В видео вошли сцены из более сотни картин, так как с 1939-го по 1967 год награду за «Лучшую операторскую работу» вручали сразу двум фильмам — черно-белому и цветному.