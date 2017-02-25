«Оскар-2017»: что нужно знать о фильмах, претендующих на главную премию

В ночь с 26 на 27 февраля в Лос-Анджелесе состоится вручение премий Американской киноакадемии. «Медуза» подготовила краткий путеводитель по девяти картинам, номинированным на «Оскара» в главной номинации, и рассказывает, что в них такого особенного.

«Ла-Ла Ленд» Дэмиена Шазелла (всего 14 номинаций)

История любви Райана Гослинга к Эмме Стоун и их обоих — к старому Голливуду и классическому джазу. Самый обсуждаемый американский фильм сезона. Пока кажется, что победе ностальгического мюзикла Дэмиена Шазелла может помешать только вмешательство инопланетян или русских хакеров. Столько номинаций было до сих пор только у двух фильмов — «Все о Еве» и «Титаник», оба были названы на «Оскаре» лучшими. Забавный парадокс в том, что если «Ла-Ла Ленд» почему-либо не выиграет, то это останется в истории уникальным случаем — и фильм запомнится тем более. Но серьезный вопрос пока один: сколько именно статуэток из 13 возможных (в номинации «Лучшая песня» фильм борется сам с собой и неизбежно победит) унесут домой создатели картины?

Ла-Ла Ленд — трейлер Central Partnership

«Лунный свет» Барри Дженкинса (8 номинаций)

Фрагментарное и поэтичное жизнеописание чернокожего гея из бедных предместий Майами. Если какой-то фильм и имеет призрачные шансы одолеть «Ла-Ла Ленд» в принципиально важных номинациях — сценарий, режиссура, собственно, лучшая картина года, то лишь этот. «Лунный свет» — по-настоящему тонкая и новаторская лента о превратностях судьбы и любви. На стороне Дженкинса — охваченный им тематический спектр (на котором режиссер ухитряется не спекулировать), в высшей степени востребованный «Оскаром». Против — декларативная маргинальность этой нежной картины о маргиналах. И, конечно, тот непреложный факт, что Голливудом продолжают править белые гетеросексуальные мужчины.

Лунный свет — трейлер ChannelParadiseGroup

«Прибытие» Дени Вильнева (8 номинаций)

Лингвистическая притча о природе времени, языка и предопределенности. Теперь без умной научной фантастики на «Оскарах» не обходится ни один год, хотя победы участие не гарантирует, даже невзирая на обилие номинаций (см. «Марсианина»). Дурной знак — отсутствие Эми Адамс в числе номинанток. Маловероятно, что Вильневу повезет с режиссерской премией, но вот оператор, звукорежиссеры и художник-постановщик в высшей степени конкурентоспособны.

Прибытие — трейлер SonyPicturesRU

«Лев» Гарта Дэвиса (6 номинаций)

Невероятный сюжет об усыновлении и поисках семьи, разыгранный в пространстве от Австралии до Индии. «Оскар» любит такие простые, внятные, броские фильмы с однозначным месседжем и Дева Пателя («Миллионер из трущоб») с Николь Кидман — тоже. Тем не менее, на фоне более ярких участников «Лев» сегодня кажется аутсайдером. У молодого режиссера Дэвиса шансов на персональную победу — ноль. С актерами все не настолько однозначно, как и с оператором Грейгом Фрэзером, уже получившим за эту работу несколько профессиональных наград.

Лев — трейлер Русские Трейлеры

«Манчестер у моря» Кеннета Лонергана (6 номинаций)

Душераздирающая пролетарская трагедия о сантехнике, потерявшем всю семью, кроме племянника-старшеклассника, которого он теперь вынужден воспитывать. Лонерган более известен как сценарист, и вероятность получить награду за лучший оригинальный сценарий высока. Однако «Манчестер у моря» привлекает букмекеров по иной причине: многие убеждены, что в номинации «лучшая мужская роль» обязан победить Кейси Аффлек, младший брат Бена и действительно выдающийся артист. Хотя в соперниках у него — такие тяжеловесы, как Дензел Вашингтон, Вигго Мортенсен и Райан Гослинг с Эндрю Гарфилдом.

Манчестер у моря — трейлер iVideos

«По соображениям совести» Мела Гибсона (6 номинаций)

Выразительная, кровавая и поучительная драма о медике-пацифисте, без оружия спасавшем жизни на полях сражений Второй Мировой. Важный поворот в пошедшей, как казалось, на непоправимый спад карьере Гибсона: долгое время он считался персоной-нон-грата, а теперь даже получил режиссерскую номинацию. Так что и победа не исключена, несмотря на демонстративную старомодность этого мастерского и эффектного произведения. Но, конечно, вряд ли в номинации «лучший фильм».

По соображениям совести — трейлер Русские Трейлеры

«Любой ценой» Дэвида Маккензи (4 номинации)

Атмосферный неовестерн и одновременно — едкая социально-экономическая сатира о двух братьях, которые грабят банк, ограбивший их семью. Настоящая летопись депрессивной позднеобамовской и предтрамповской Америки, созданная, парадоксальным образом, режиссером-шотландцем. Самым вероятным претендентом на приз за эту картину остается Джефф Бриджес, замечательно сыгравший циничного шерифа, который вершит правосудие по-старинке.

Любой ценой — трейлер Русские Трейлеры

«Ограды» Дензела Вашингтона (4 номинации)

Режиссерский опыт всеобщего любимца Дензела Вашингтона — экранизация нашумевшей пьесы, заслужившей Пулитцеровскую премию. Действие разворачивается в 1950-х, главный герой (сыгранный Вашингтоном же) — бывший грабитель и талантливый бейсболист, впоследствии ставший мусорщиком. Старомодная, театральная и мелодраматичная картина привлекла академиков, прежде всего, актерскими работами. Кроме дважды лауреата «Оскара» Вашингтона, у которого теперь есть шанс сравняться с его ровесником Дэниелом Дэй-Льюисом (у того три статуэтки), на приз претендует сыгравшая жену героя Виола Дэвис.

Ограды — трейлер Русские Трейлеры

«Скрытые фигуры» Теодора Мелфи (3 номинации)

Картина, явно приглашенная в номинацию «лучший фильм» за компанию, — банальная, зрительская и в высшей степени симпатичная история трех афроамериканок, сделавших невероятную карьеру в NASA. Концептуально участие этого фильма в соревновании, как и «Лунного света» с «Оградами» (все-таки объективно более подходящими для «высшей лиги» «Оскара»), призвано продемонстрировать поворот в коллективном сознании Американской киноакадемии, отказавшейся от прошлогодней «слишком белой» повестки.