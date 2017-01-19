Что покажут на фестивале «Сандэнс»: шесть трейлеров 13 ролей Кейт Бланшетт и хоррор о вегетарианке, поедающей сырое мясо

19 января в Парк-Сити (штат Юта) начинается фестиваль независимого кино «Сандэнс». Один из самых престижных киносмотров в мире проходит с 1985 года — каждый год на фестивале представляют более 150 фильмов в 14 категориях. «Медуза» выбрала шесть картин из разных категорий, на которые стоит обратить внимание в этом году.

«Манифест»

Manifesto Trailer Poe Dameron

Фильм немецкого художника Джулиана Роузфельдта, выросший из одноименной инсталляции. Кейт Бланшетт играет 13 разных героев, в том числе рок-звезду, телеведущую и бездомного, и зачитывает от их лица манифесты известных деятелей культуры.

«Уилсон»

Wilson Sundance Trailer (2017, USA) Woody Harrelson, Laura Dern film tribe

Фильм американского режиссера Крэйга Джонсона рассказывает об Уилсоне (Вуди Харрельсон) — честном одиноком мизантропе, любящем собак. Он возвращается к своей бывшей жене Пиппи (Лора Дерн) и узнает, что у него есть дочь-подросток, о существовании которой он и не подозревал.

«Серьезно»

RAW I Official Green Band Trailer [HD] l In theatres March 10, 2017 Focus World

Французский хоррор «Серьезно» молодого режиссера Джулии Дюкорно рассказывает о 16-летней вегетарианке, пристрастившейся к поеданию сырого мяса после студенческого «посвящения» в ветеринарном колледже — там девушку заставили съесть кролика. Впервые фильм показали на Каннском фестивале в мае 2016 года, где его очень тепло встретили критики.

«Хороший почтальон»

The Good Postman Sundance Trailer (2017, Finland, Bulgaria) Documentary (English Subtitles) film tribe

«Хороший почтальон» — финско-болгарский документальный фильм о молчаливом почтальоне, который решает участвовать в выборах главы болгарского села, расположенного на границе с Турцией. Он предлагает поднять село с помощью сирийских беженцев, которые бегут в Центральную Европу. Однако его идею немногочисленные местные жители — в основном старики и пьяницы — принимают в штыки.

Red Dog: True Blue

Red Dog: True Blue Official Trailer (2017, Australia) Levi Miller, Jason Isaacs film tribe

Семейная мелодрама о мальчике и его собаке, основанная на австралийской истории о Рыжем псе-путешественнике. Юный Мик теряет родителей и отправляется жить на ферму к своему деду. После сильного урагана мальчик находит щенка, измазанного голубой краской. Он отмывает его, дает кличку Блю и уговаривает дедушку оставить собаку. «Red Dog: True Blue» — занятная история о дружбе и как минимум небанальный фильм о взрослении.

«Жизнь кабачка»

My Life as a Zucchini | Ma Vie De Courgette Trailer (2016) Claude Barras (English Subs) film tribe

Трогательный мультфильм «Жизнь кабачка» рассказывает о мальчике по имени Икар, попавшем в детский дом после смерти матери. Икар скучает по маме, которая любила выпить и называла сына «Кабачком», но в то же самое время он начинает сближаться с другими сиротами с похожими судьбами.

Кроме того

На фестивале «Сандэнс» состоится премьера трагикомедии The Polka King с Джеком Блэком в роли польского эмигранта Яна Левана, который в 80-е пытался построить музыкальную империю в Пенсильвании. Фильм режиссировал сценарист и актер Уоллес Володарски («Голый барабанщик») вместе с женой Майей Форбс. Также на фестивале покажут картину A Ghost Story, в которой Кейси Аффлек играет привидение, а Руни Мара — живую девушку, его возлюбленную. Трейлеров этих фильмов пока что нет.