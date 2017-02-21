Директор фонда «Эволюция» Петр Талантов опубликовал видео, в котором совместил выступление члена правления «Национального совета по гомеопатии» Салима Мифтахутдинова на конференции «Гомеопаты против клейма лженауки» и шуточные мистификации музыканта и актера Сергея Курехина.

Подборка самых ярких моментов прошедшей на прошлой неделе в НСН трэш-пресс-конференции "Гомеопаты против..." Опубликовано Петром Талантовым 20 февраля 2017 г.

В своем выступлении Мифтахутдинов сравнил гомеопатию с телевидением, а также рассказал, что в гомеопатических средствах «присутствуют квантовые поля тех веществ, из которых готовится препарат». Речь Мифтахутдинова отлично дополнила абсурдные розыгрыши Курехина, которые он записывал в конце 80-х — начале 90-х годов.

Самая известная мистификация Курехина — сюжет «Ленин — гриб», показанный в 1991 году на Ленинградском телевидении. На протяжении 30 минут Курехин рассказывал о том, что Владимир Ленин — гриб и радиоволна.