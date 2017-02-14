Мэр Бийска посоветовала недовольным сугробами переехать в другое место

В январе жители города Бийск написали на сугробах лозунг в поддержку мэра Лидии Громогласовой, надеясь, что, как и в Новосибирске, сугробы уберут.

Коммунальщики сугробы не убрали, а просто стерли надпись. Зато месяц спустя глава администрации предложила всем недовольным переехать туда, «где зимы не бывает».

«Надо совесть какую-то иметь, терпение, уважение — к тем, кто делает большую трудную работу в городе. К тем же дорожникам», — заявила Громогласова.

Также мэр сравнила мероприятия оппозиционных активистов с «началом фашизма». Бийские активисты несколько раз устраивали «протестные прогулки» по бульварам города.