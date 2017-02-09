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«Самый опасный человек в мире»: Кадырова скрещивают с Трампом, Порошенко и Ждуном

Meduza
10:59, 9 февраля 2017

Журналист Роман Федосеев показал «Самого опасного человека в мире» — наполовину Рамзана Кадырова и наполовину Дональда Трампа. Половины лиц сошлись очень хорошо.

Нижняя часть лица Кадырова очень хорошо подошла и Александру Лукашенко:

Много хороших вариантов предложили пользователи «Лепрозория» (пост виден только зарегистрированным пользователям).

Кадыров и Петр Порошенко:

sapon / Leprosorium.ru

Кадыров и Дмитрий Медведев:

ted_kaczynski / Leprosorium.ru

Кадыров и Ангела Меркель:

s-v-g / Leprosorium.ru

Кадыров и Алексей Навальный:

s-v-g / Leprosorium.ru

Кадыров и Игорь Сечин:

vsombrero / Leprosorium.ru

Кадыров и Ким Чен Ын:

 ted_kaczynski / Leprosorium.ru

Кадыров и Ждун:

corsair / Leprosorium.ru

Тройное комбо — Кадыров, Трамп и Владимир Путин:

keyrus / Leprosorium.ru

И последнее — Кадыров и кот:

s-v-g / Leprosorium.ru

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