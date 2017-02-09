«Самый опасный человек в мире»: Кадырова скрещивают с Трампом, Порошенко и Ждуном

Журналист Роман Федосеев показал «Самого опасного человека в мире» — наполовину Рамзана Кадырова и наполовину Дональда Трампа. Половины лиц сошлись очень хорошо.

ученые создали самого опасного человека в мире pic.twitter.com/NYN3BtE8dV — а я говорил (@RomanFedoseyev) February 7, 2017

Нижняя часть лица Кадырова очень хорошо подошла и Александру Лукашенко:

Ученые создали самого опасного кредитополучателя в мире pic.twitter.com/mEi3hh4Iuo — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) February 7, 2017

Много хороших вариантов предложили пользователи «Лепрозория» (пост виден только зарегистрированным пользователям).

Кадыров и Петр Порошенко:

sapon / Leprosorium.ru

Кадыров и Дмитрий Медведев:

ted_kaczynski / Leprosorium.ru

Кадыров и Ангела Меркель:

s-v-g / Leprosorium.ru

Кадыров и Алексей Навальный:

s-v-g / Leprosorium.ru

Кадыров и Игорь Сечин:

vsombrero / Leprosorium.ru

Кадыров и Ким Чен Ын:

ted_kaczynski / Leprosorium.ru

Кадыров и Ждун:

corsair / Leprosorium.ru

Тройное комбо — Кадыров, Трамп и Владимир Путин:

keyrus / Leprosorium.ru

И последнее — Кадыров и кот: