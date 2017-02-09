«Самый опасный человек в мире»: Кадырова скрещивают с Трампом, Порошенко и Ждуном
Журналист Роман Федосеев показал «Самого опасного человека в мире» — наполовину Рамзана Кадырова и наполовину Дональда Трампа. Половины лиц сошлись очень хорошо.
ученые создали самого опасного человека в мире pic.twitter.com/NYN3BtE8dV— а я говорил (@RomanFedoseyev) February 7, 2017
Нижняя часть лица Кадырова очень хорошо подошла и Александру Лукашенко:
Ученые создали самого опасного кредитополучателя в мире pic.twitter.com/mEi3hh4Iuo— Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) February 7, 2017
Много хороших вариантов предложили пользователи «Лепрозория» (пост виден только зарегистрированным пользователям).
Кадыров и Петр Порошенко:
Кадыров и Дмитрий Медведев:
Кадыров и Ангела Меркель:
Кадыров и Алексей Навальный:
Кадыров и Игорь Сечин:
Кадыров и Ким Чен Ын:
Кадыров и Ждун:
Тройное комбо — Кадыров, Трамп и Владимир Путин:
И последнее — Кадыров и кот: