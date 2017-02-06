Жители уральского города пожаловались на таблички со шрифтом Брайля в автобусах: вдруг что-то террористическое

Жители города Березовский (Свердловская область) пожаловались местным властям на таблички со шрифтом Брайля, установленные в автобусах. Как пишет 66.ru, очевидцы завалили куратора городского общественного транспорта Леонида Савина жалобами на странные надписи.

Пассажиры жаловались, что надписи на табличках «похожи на арабские» и могут содержать «что-то террористическое». Они также обращали внимание на то, что водителями и кондукторами на части автобусных маршрутов работают выходцы из Средней Азии.

Савин объяснил, что опасаться нечего — это тактильные таблички для слепых и слабовидящих. По его словам, установить таблички перевозчиков обязало министерство транспорта.

В екатеринбургских автобусах таблички со шрифтом Брайля появились еще осенью 2016 года. Правда, где именно они должны висеть, никто не знает. Сооснователь движения «Белая трость» Михаил Войцеховский утверждал, что тактильные таблички с описанием маршрута не имеют смысла ни внутри автобуса (потому что решение о том, нужный ли это автобус, нужно принимать на остановке), ни снаружи: «Это вообще труба — искать надпись по Брайлю на грязном автобусе, остановившемся на 30 секунд на остановке».

В январе 2017 года один из пассажиров опубликовал фотографию «тактильной» таблички, просто распечатанной на принтере. Судя по расшифровке надписи, выполненной шрифтом Брайля, табличка висела в одном из екатеринбургских автобусов.