РЖД убрала из вагонов «Стрижа» таблички с нарисованным шрифтом Брайля

РЖД убрала из всех составов поезда «Стриж», курсирующего между Нижним Новгородом и Москвой, таблички с нарисованной на них надписью шрифтом Брайля. Об этом «Медузе» рассказал представитель государственной компании.

На табличку с текстом «Salida de emergencia» («Аварийный выход» с испанского), набранным шрифтом Брайля, обратил внимание пользователь «Пикабу». Он указал, что табличка не содержит никаких выпуклостей, что делает ее бессмысленной для незрячих людей.

РЖД достойно поддержало эстафету от Почты России с шрифтом Брайля. pic.twitter.com/G9NC5wbAVu — Pikabu (@rupikabu) January 21, 2017

В РЖД подтвердили «Медузе», что такие таблички действительно висели: «С такими стикерами подвижной состав был доставлен в компанию». Представитель РЖД отметил, что в январе 2017 года стикеры заменили на новые, без надписей шрифтом Брайля, но светящиеся в темноте.

Он отметил, что компания рассматривает вопрос о том, чтобы разместить в вагонах стикеры с надписями, выполненными шрифтом Брайля на русском языке.