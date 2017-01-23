РЖД убрала из вагонов «Стрижа» таблички с нарисованным шрифтом Брайля

Meduza
17:04, 23 января 2017
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РЖД убрала из всех составов поезда «Стриж», курсирующего между Нижним Новгородом и Москвой, таблички с нарисованной на них надписью шрифтом Брайля. Об этом «Медузе» рассказал представитель государственной компании.

На табличку с текстом «Salida de emergencia» («Аварийный выход» с испанского), набранным шрифтом Брайля, обратил внимание пользователь «Пикабу». Он указал, что табличка не содержит никаких выпуклостей, что делает ее бессмысленной для незрячих людей.

В РЖД подтвердили «Медузе», что такие таблички действительно висели: «С такими стикерами подвижной состав был доставлен в компанию». Представитель РЖД отметил, что в январе 2017 года стикеры заменили на новые, без надписей шрифтом Брайля, но светящиеся в темноте.

Он отметил, что компания рассматривает вопрос о том, чтобы разместить в вагонах стикеры с надписями, выполненными шрифтом Брайля на русском языке.

Скоростной поезд «Стриж» курсирует между Москвой и Нижним Новгородом с ноября 2015 года. В середине декабря 2016 года составы этого поезда также стали возить пассажиров между Москвой и Берлином.
«Стриж» — адаптированная версия испанского скоростного поезда Talgo.
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