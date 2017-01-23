РЖД повесила в поезде табличку со шрифтом Брайля. Гладкую и на испанском

В поезде «Стриж», курсирующем между Нижним Новгородом и Москвой, обнаружили необычную табличку, указывающую на аварийный выход. Вместе с надписью кириллицей на табличку нанесен и текст шрифтом Брайля, предназначенного для незрячих и слабовидящих людей.

Проблема в том, что надпись шрифтом Брайля не выпуклая — по словам автора фотографии, это «просто гладкая бумага».

РЖД достойно поддержало эстафету от Почты России с шрифтом Брайля. pic.twitter.com/G9NC5wbAVu — Pikabu (@rupikabu) January 21, 2017

Примечательно также, что шрифтом Брайля на табличке написано «Salida de emergencia» — «аварийный выход» по-испански. Это можно объяснить тем, что «Стрижи» представляют собой «адаптированный к России проект испанского поезда Talgo».

В РЖД не смогли оперативно прокомментировать «Медузе» информацию об этой табличке.