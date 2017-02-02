«Десятиметровая вышка»: короткометражка о шведах, которые впервые пытаются прыгнуть в бассейн

Шведские режиссеры Аксель Даниэльсон и Максимилиен Ван Эртрик сняли в 2016 году короткометражный документальный фильм «Ten Meter Tower» («Десятиметровая вышка»). В январе 2017-го картину показали на фестивале независимого кино «Сандэнс».

В честь этого The New York Times выложил полную версию фильма с комментарием создателей. Даниэльсон и Ван Эртрик рассказали, что они хотели запечатлеть людей в сложной ситуации. Поэтому режиссеры наняли 67 человек, которые никогда прежде не прыгали в бассейн с 10-метровой вышки.

Каждому из участников заплатили примерно по 30 долларов, чтобы они забрались на вышку и подошли к краю. Создатели картины отмечают, что 70 процентов тех, кто поднялся наверх, в итоге прыгнули, — часть из них только потому, что на них смотрели камеры и другие участники.

Вот трейлер «Десятиметровой вышки», в котором показаны первые две минуты фильма:

Trailer: TEN METER TOWER by Axel Danielson & Maximilien Van Aertryck Plattform Produktion

А вот полная версия — 16 минут.