5 короткометражных анимационных фильмов на выходные Роботы, разговоры с целителем и «Сад земных наслаждений»

В середине января вышел анимационный фильм «Порочный круг», в котором грустные и одинокие роботы ломались от возложенных на них обязанностей. «Медуза» решила собрать пять интересных короткометражек на выходные.

Порочный круг

Vicious Cycle Michael Marczewski

Режиссер Майкл Мачевски снял короткометражку о несчастных роботах. За каждым героем закреплена определенная функция, но в один момент все механизмы ускоряются — и роботы ломаются друг за другом.

X-story

X-STORY Vitaliy Shushko

В «X-story» гармонично переплетаются киберпанк-мотивы, «Индиана Джонс» и аниме «Акира». По сюжету, главный герой — юноша с роботизированной рукой — выполняет опасную миссию в футуристическом городе. Команда, создавшая «X-story», состояла из трех человек. Они занимались проектом только в свободное время — фильм никто не финансировал. По словам создателей «X-story», в общей сложности работа над короткометражкой длилась два года. «Несмотря на то, что в фильме много отсылок к разным произведениям поп-культуры — это скорее дань, нежели подражание. Я считаю фильм вышел самобытным, смесь игры и мультфильма», — рассказал «Медузе» московский мультипликатор Виталий Шушко, один из авторов фильма.

Hum

Hum Tom Teller

Фильм рассказывает об одиноком роботе, который целыми днями моет посуду и не видит ничего, кроме своей каморки. Однажды робот встречает маленькую птичку, и она помогает ему сбежать из заточения. «Hum» сняли студенты Колледжа кино и медиаискусств при Чепменском университете (США) всего за четыре месяца. Бюджет у них был всего 2 тысячи долларов.

Проблема вагонетки

The Trolley Problem Eoin Duffy

Короткометражка ирландца Эойна Даффи наглядно иллюстрирует два этических эксперимента: Проблему вагонетки и Проблему толстого человека.

Мистер Мадила

Mr Madila Rory WT

«Мистер Мадила» — выпускная работа студента лондонского Королевского колледжа искусств, скрывающегося под ником Rory WT. Мистер Мадила — одаренный целитель, к которому приходит режиссер. Мультфильм документирует необычные беседы студента и целителя.

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