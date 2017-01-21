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Вокруг шум: инаугурация Дональда Трампа Речь злодея из «Бэтмена», платье в стиле Жаклин Кеннеди и загадочная коробка от Tiffany

Meduza
13:15, 21 января 2017
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Фото: Jim Bourg / Reuters / Scanpix / LETA

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Посмотреть на инаугурацию пришли десятки тысяч человек (хотя, как отмечают СМИ, зрителей оказалось существенно меньше, чем ожидалось). Церемония — и то, что происходило вокруг — стала самым обсуждаемым событием пятницы. «Медуза» пересказывает самые интересные моменты этого обсуждения.

Маловато зрителей!

Первое, что отметили американские СМИ — количество людей, пришедших посмотреть на инаугурацию Дональда Трампа в Вашингтоне. CNN (кажется, не без злорадства) опубликовало фотографию-слайдер: вид вашингтонского молла в день первой инаугурации Барака Обамы — и в день инаугурации Трампа. По оценкам СМИ, в 2009 году в парке собралось более миллиона человек; на инаугурацию Трампа пришли 250 тысяч (судя по билетам). Особенно это бросается в глаза при условии, что предвыборные митинги Трампа собирали очень много народу, отмечает издание.

При этом нельзя забывать, что на выборах 2008 года за Обаму голосовало подавляющее большинство населения Вашингтона. За Трампа, по данным того же CNN, проголосовали всего 4% жителей американской столицы.

Речь злодея из «Бэтмена»

Первое выступление Дональда Трампа в качестве президента (полный перевод — тут) многим напомнило о речи Бэйна — антагониста из фильма «Темный рыцарь. Возрождение». Фраза о том, что власть, захваченную, по мнению Трампа, вашингтонской элитой, наконец вернут народу, совпала почти дословно!

Комментарий Mashable: «Бейн, как многие помнят, сломал Бэтмена об колено и установил в Готэме автократию».

Отвлечемся от Трампа

В центре внимания 20 января оказался не только избранный президент, но и его семья — супруга Мелания, дочь Иванка и сын Дональд. В частности, The New York Times обратила внимание на голубое платье от Ralph Lauren, в котором Мелания появилась на инаугурации. Как отмечает издание, Мелания стала пятой по счету первой леди, надевшей платье от модного дома, но вдохновлялась супруга Дональда Трампа Жаклин Кеннеди — признанной иконой стиля.

Что в голубой коробке?

Еще один голубой предмет, связанный с Меланией Трамп. Приехав в Белый дом утром в день инаугурации, будущая первая леди подарила своей предшественнице голубую коробку. Судя по всему, подарок не был предусмотрен протоколом — Мишель Обама явно не знала, что делать с коробкой, стола для подарков поблизости не оказалось, и даже почетный караул не поспешил на помощь.

Замешательство Мишель моментально было канонизировано:

Единственный хороший момент с сегодняшней инаугурации: Мишель смотрит в камеру с выражением «зачем она мне дала эту коробку?»

The New York Times посвятила коробке специальное расследование. Выяснилось, что коробка — из ювелирного магазина Tiffany & Co (который находится по соседству с «Трамп-тауэр»). К сожалению, уважаемому изданию так и не удалось установить, что было внутри — несмотря на журналистский запрос официальному представителю компании.

Президентский танец

Отдельным важным сюжетом инаугурационного дня стал танец (довольно неловкий) в исполнении только что вступившего в должность президента и первой леди — уже в белом платье. Трамп и Мелания танцевали под песню Фрэнка Синатры «My Way» (Барак и Мишель Обама танцевали под Бейонсе, и почему-то это было меньше похоже на школьную дискотеку. Хотя было. Совсем чуть-чуть).

Танец Дональда и Мелании Трамп на церемонии инаугурации
Meduza

Другие почетные гости

На инаугурации присутствовали 1600 почетных гостей — сенаторы, судьи Верховного суда, бывшие президенты с женами. В том числе — и Джордж Буш-младший. Гости сидели на открытой трибуне, а, когда начался холодный дождь, бывший президент попытался надеть дождевик. Но что-то пошло не так:

Хиллари Клинтон тоже захватила дождевик! К счастью, ей помог Билл. Отмечается, что Клинтон надела белое не просто так, это цвет движения суфражисток.

На приеме вечером Дональд Трамп попросил пришедших встать и поаплодировать Хиллари Клинтон.

Барак Обама во время дождя сидел с каменным лицом, а вскоре улетел на вертолете. Официальный фотограф Белого дома (при Обаме) Пит Соуза опубликовал после церемонии вот такой прощальный снимок:

Farewell.

A photo posted by Pete Souza (@petesouza) on

Что теперь будет с Белым домом?

20 января Дональду Трампу и его новой команде передали ключи от президентского твиттера и сайта Белого дома. Разумеется, не обошлось без казусов.

Для начала Трамп украсил официальный твиттер @POTUS фотографией с инаугурации Обамы:

Сам Обама будет по-прежнему вести микроблог, но личный — @BarackObama — тот, который у него был до избрания президентом.

Всем привет! Вернулся на старый аккаунт. Тут еще кто-то есть? Мы с Мишель быстренько сгоняем в отпуск, а потом снова за работу.

Во-вторых, сайт Белого дома претерпел с приходом Трампа несколько показательных изменений: с него исчезли разделы, посвященные глобальному потеплению и ЛГБТ. А заодно и петиция с требованием опубликовать налоговую декларацию Дональда Трампа.

А вот сообщения СМИ о том, что Трамп поменял бюст Мартина Лютера Кинга на бюст Черчилля в Овальном кабинете, не подтвердились. Как выяснилось, бюст Кинга на месте, просто журналист президентского пула, написавший о замене, не увидел его за дверью.

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