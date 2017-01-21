Вокруг шум: инаугурация Дональда Трампа Речь злодея из «Бэтмена», платье в стиле Жаклин Кеннеди и загадочная коробка от Tiffany

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Посмотреть на инаугурацию пришли десятки тысяч человек (хотя, как отмечают СМИ, зрителей оказалось существенно меньше, чем ожидалось). Церемония — и то, что происходило вокруг — стала самым обсуждаемым событием пятницы. «Медуза» пересказывает самые интересные моменты этого обсуждения.

Маловато зрителей!

Первое, что отметили американские СМИ — количество людей, пришедших посмотреть на инаугурацию Дональда Трампа в Вашингтоне. CNN (кажется, не без злорадства) опубликовало фотографию-слайдер: вид вашингтонского молла в день первой инаугурации Барака Обамы — и в день инаугурации Трампа. По оценкам СМИ, в 2009 году в парке собралось более миллиона человек; на инаугурацию Трампа пришли 250 тысяч (судя по билетам). Особенно это бросается в глаза при условии, что предвыборные митинги Трампа собирали очень много народу, отмечает издание.

Inauguration Day crowds for President Trump in 2017 and former President Obama in 2009: https://t.co/I2emA3LokP pic.twitter.com/KFg3dwAesA — ABC News (@ABC) January 21, 2017

При этом нельзя забывать, что на выборах 2008 года за Обаму голосовало подавляющее большинство населения Вашингтона. За Трампа, по данным того же CNN, проголосовали всего 4% жителей американской столицы.

Речь злодея из «Бэтмена»

Первое выступление Дональда Трампа в качестве президента (полный перевод — тут) многим напомнило о речи Бэйна — антагониста из фильма «Темный рыцарь. Возрождение». Фраза о том, что власть, захваченную, по мнению Трампа, вашингтонской элитой, наконец вернут народу, совпала почти дословно!

Комментарий Mashable: «Бейн, как многие помнят, сломал Бэтмена об колено и установил в Готэме автократию».

Отвлечемся от Трампа

В центре внимания 20 января оказался не только избранный президент, но и его семья — супруга Мелания, дочь Иванка и сын Дональд. В частности, The New York Times обратила внимание на голубое платье от Ralph Lauren, в котором Мелания появилась на инаугурации. Как отмечает издание, Мелания стала пятой по счету первой леди, надевшей платье от модного дома, но вдохновлялась супруга Дональда Трампа Жаклин Кеннеди — признанной иконой стиля.

Что в голубой коробке?

Еще один голубой предмет, связанный с Меланией Трамп. Приехав в Белый дом утром в день инаугурации, будущая первая леди подарила своей предшественнице голубую коробку. Судя по всему, подарок не был предусмотрен протоколом — Мишель Обама явно не знала, что делать с коробкой, стола для подарков поблизости не оказалось, и даже почетный караул не поспешил на помощь.

Замешательство Мишель моментально было канонизировано:

the only good moment of this inauguration is michelle jim-facing the camera like "why did she give me this box" pic.twitter.com/WoGAWfKS0l — jomny sun (@jonnysun) January 20, 2017

The New York Times посвятила коробке специальное расследование. Выяснилось, что коробка — из ювелирного магазина Tiffany & Co (который находится по соседству с «Трамп-тауэр»). К сожалению, уважаемому изданию так и не удалось установить, что было внутри — несмотря на журналистский запрос официальному представителю компании.

Президентский танец

Отдельным важным сюжетом инаугурационного дня стал танец (довольно неловкий) в исполнении только что вступившего в должность президента и первой леди — уже в белом платье. Трамп и Мелания танцевали под песню Фрэнка Синатры «My Way» (Барак и Мишель Обама танцевали под Бейонсе, и почему-то это было меньше похоже на школьную дискотеку. Хотя было. Совсем чуть-чуть).

Танец Дональда и Мелании Трамп на церемонии инаугурации Meduza

Другие почетные гости

На инаугурации присутствовали 1600 почетных гостей — сенаторы, судьи Верховного суда, бывшие президенты с женами. В том числе — и Джордж Буш-младший. Гости сидели на открытой трибуне, а, когда начался холодный дождь, бывший президент попытался надеть дождевик. Но что-то пошло не так:

Some of us are sad today, but others had a great time playing peekaboo with a plastic sheet. pic.twitter.com/yOE0RJkNx8 — Kashana (@kashanacauley) January 20, 2017

Хиллари Клинтон тоже захватила дождевик! К счастью, ей помог Билл. Отмечается, что Клинтон надела белое не просто так, это цвет движения суфражисток.

Missed this earlier: Bill helping Hillary with her rain poncho pic.twitter.com/JrCw1Q9UlK — Jennifer Epstein (@jeneps) January 21, 2017

На приеме вечером Дональд Трамп попросил пришедших встать и поаплодировать Хиллари Клинтон.

Trump asks the crowd at congressional luncheon to stand for Hillary Clinton https://t.co/vhr5uViK4x #inauguration https://t.co/eSAYQJw0cu — CNN (@CNN) January 20, 2017

Барак Обама во время дождя сидел с каменным лицом, а вскоре улетел на вертолете. Официальный фотограф Белого дома (при Обаме) Пит Соуза опубликовал после церемонии вот такой прощальный снимок:

Farewell. A photo posted by Pete Souza (@petesouza) on Jan 20, 2017 at 12:06pm PST

Что теперь будет с Белым домом?

20 января Дональду Трампу и его новой команде передали ключи от президентского твиттера и сайта Белого дома. Разумеется, не обошлось без казусов.

Для начала Трамп украсил официальный твиттер @POTUS фотографией с инаугурации Обамы:

Сам Обама будет по-прежнему вести микроблог, но личный — @BarackObama — тот, который у него был до избрания президентом.

Hi everybody! Back to the original handle. Is this thing still on? Michelle and I are off on a quick vacation, then we’ll get back to work. — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2017

Во-вторых, сайт Белого дома претерпел с приходом Трампа несколько показательных изменений: с него исчезли разделы, посвященные глобальному потеплению и ЛГБТ. А заодно и петиция с требованием опубликовать налоговую декларацию Дональда Трампа.

А вот сообщения СМИ о том, что Трамп поменял бюст Мартина Лютера Кинга на бюст Черчилля в Овальном кабинете, не подтвердились. Как выяснилось, бюст Кинга на месте, просто журналист президентского пула, написавший о замене, не увидел его за дверью.