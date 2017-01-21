В Вашингтоне 20 января прошла инаугурация нового президента США Дональда Трампа. Со всей Америки на торжества съехалось около 250 тысяч человек — как сторонников Трампа, так и ярых его противников. В центре американской столицы активисты в масках били витрины и стекла в лимузинах. «Медуза» попросила Анну Ведуту рассказать, что происходило на улицах Вашингтона с раннего утра до позднего вечера в день инаугурации.

Результаты изнасилования

Первое мероприятие из инаугурационного перечня было намечено на 9:30 утра по вашингтонскому времени, но уже в 5:45 огороженная металлическими решетками небольшая площадь возле станции метро Lʼenfant Plaza возле Национальной Аллеи активно заполнялась людьми.

Сюда пришли те, у кого не было билетов на инаугурацию Дональда Трампа (их распространяли через конгрессменов и корпорации) — зато было желание отпраздновать это событие с видом на Капитолий, наблюдая прямую трансляцию на больших экранах. Очередь двигалась бодро, люди, желающие поучаствовать в 58-й церемонии инаугурации президента США, буквально в считанные минуты заполнили свободное пространство; там им предстояло провести без движения следующие полтора часа.

Восход солнца в Вашингтоне в день инаугурации Дональда Трампа, 20 января 2017 года Фото: Chip Somodevilla / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

На входе прибывающих с широкой улыбкой встречал обаятельный мужчина средних лет в теплых наушниках. Он сообщал, что находится здесь «по делам религии», а не по поводу избранного президента — и раздавал небольшие наклейки с цитатами из псалмов. Мне он рассказал, что у него пять дочерей; он, скорее, на стороне Трампа, нежели Хиллари Клинтон, поскольку «устал от лицемерия». «Если в 2008 году американцы впервые проголосовали за чернокожего президента, а в 2016-м они бы проголосовали за женщину-президента, то что получается? Следующий президент по логике должен быть трансгендером», — рассуждал миссионер.

Среди сторонников избранного президента была группа из трех человек — Скип, темнокожий мужчина чуть старше пятидесяти, его дочь Принцесс — улыбчивая молодая девушка со стаканчиком кофе из «Старбакса» и кольцом с огромным бриллиантом на левой руке, а также друг Скипа — Джон, высокий белый мужчина (окружающие периодически спрашивали Джона, что происходит за пределами загона — никто ничего не мог увидеть, а люди продолжали прибывать). Все трое с удовольствием готовы были рассказать, почему они поддерживают Трампа. Скип и Джон, бизнесмены из Лас-Вегаса, специально прилетели в Вашингтон на выходные только ради инаугурации, на обоих были кепки с со слоганом Make America Great Again. Они говорят, что голосовали за Трампа ради снижения налогов, укрепления экономики и усиления армии. «Вы же расскажете вашим читателям в России, что мы на самом деле приятные люди? Хватит изображать нас монстрами — мы обычные американцы!» — добавляли Скип и Джон.

Принцесс, дочь Скипа, помолвлена и скоро выйдет замуж; ее жених из Эфиопии подает документы на гражданство США. «Это долго и дорого, но он делает это официально», — возмущался Скип. Принцесс активно кивала. «Почему жених моей дочери платит, а эти люди [нелегальные мигранты] просто оказываются здесь, и требуют таких же прав? Почему они не пойдут по официальной процедуре, чем они лучше?»

Сторонники Трампа на Национальной Аллее, 20 января 2017 года Фото: Shannon Stapleton / Reuters / Scanpix / LETA

— Верховный суд должен заняться вопросом морального состояния — вернуть нации ее нравственность, — рассуждала Принцесс об ожиданиях от новой администрации. — Это для начала. Но самое главное — аборты. Я не хочу, чтобы они были законными. Никто не имеет права принимать такое решение — ни мужчины, ни женщины.

— Что делать, если аборт — результат изнасилования, или его нужно провести по медицинским показаниям? — спрашивала я.

— У нас есть друзья — «результаты изнасилования», — отзывался Скип. — Иногда стоит спросить самого ребенка, хочет он жить или нет. Если ты, конечно, можешь спросить нерожденного ребенка.

Очаровательные отбросы

В 7:30 нас пустили на территорию Национальной Аллеи. Пространство между Капитолием и Мемориалом Вашингтона было поделено на несколько секторов, газоны закрыты белыми пластиковыми настилами, чтобы толпа их не повредила. Контрастный белый цвет сыграл с организаторами злую шутку: когда позже в сети появились панорамные виды церемонии, зияющие пустые квадраты особенно бросались в глаза: на инаугурацию Трампа пришли 250 тысяч человек; обе инаугурации Барака Обамы (2009 и 2013) посетили больше миллиона.

Из динамиков звучали песни Фрэнка Синатры и Queen, саундтрек «Титаника», хиты Адель и патриотическая «Proud to be American» (которой охотно подпевали собравшиеся). Весь этот плей-лист сыграли ровно три раза по кругу.

Трансляция от Белого дома началась в 8:30; люди заполнили пространство к 10:30. Примерно каждый четвертый пришел с какой-то символикой за Трампа — кепки, значки с портретом избранного президента, шапки с надписью Trump. Многие женщины надели розовые значки «I am adorable deplorable» («Я очаровательный отброс общества») — это был ответ на неудачное заявление Хиллари Клинтон по поводу того, что половина сторонников Трампа — это просто «deplorables», «отбросы общества».

Фото: Spencer Platt / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Среди пришедших были бизнесмены, юристы, полицейские из других штатов — они приехали на один день ради инаугурации; школьные учителя и их ученики. Встречались люди с символикой кампании Клинтон, туристы и фрики.

Корреспондент Fox News репетировал вместе со сторонниками Трампа прямое включение на фоне Капитолия. Собравшиеся по команде скандировали: «Всего через два часа мы вернем страну себе!» Журналист предупредил: как только начнется трансляция, надо будет кричать с не меньшим энтузиазмом.

Рядом стоял молодой мужчина плакатом, нарисованным от руки, на котором Трамп был изображен в виде клоуна. «Выглядишь довольно одиноким здесь!» — агрессивно бросила ему женщина и тут же скрылась из виду.

— Зачем вы тут так стоите? Тяжело же выслушивать такие комментарии?

— На самом деле, я получаю гораздо больше поддержки, чем вы думаете: люди подходят, показывают класс, говорят, что согласны с моей позицией — хотите верьте, хотите нет, — отвечал мужчина.

Его зовут Тайлер Квин, он профессионально занимается логистикой, а в свободное время работает диджеем. Плакат он нарисовал сам. Квин поддерживал Берни Сандерса, но в итоге проголосовал за Клинтон, поскольку пришлось выбирать «меньшее из зол».

Во время нашей беседы к Квину подбежал человек в черной маске, выхватил плакат, порвал на части, показал средний палец и растворился в толпе. Тайлер выглядел огорченным и озадаченным: «Не ожидал, что будет вот так. Ко мне действительно все больше подходили со словами поддержки. Похоже, эти люди звереют в присутствии телекамер».

Барак и Мишель Обама с Дональдом и Меланией Трамп после инаугурационного чаепития Фото: Kevin Dietsch / CNP / AdMedia / Sipa USA / Scanpix / LETA

Согласно протоколу Дональд и Мелания Трамп сначала отправились в Вашингтонскую церковь (соответствующая трансляция появилась на больших экранах и вызвала неуверенную овацию при коротком возникновении Трампа), затем в Белый Дом на традиционное чаепитие с четой уходящего президента, а уже после в Капитолий на церемонию вступления в должность.

Кадры с покидающим Капитолийский холм президентом Бараком Обамой вызывали в толпы умеренный скепсис. Пару раз Обаму передразнили — и посмеялись над его озадаченным выражением лица во время инаугурационной речи Трампа. При виде Хиллари Клинтон толпа начинала разъяренно кричать, свистеть и сыпать ругательствами. Даже удачные высказывания Трампа вызывали у собравшихся куда более умеренные эмоции. Новую первую леди встретили молчанием; кто-то лишь произнес: «Мне очень нравится ее платье» — стоявшие рядом покивали.

Из всех высказываний во время инаугурационной речи Трампа восторженные возгласы и аплодисменты вызвали тезисы о том, что отныне американский народ будет снова править Соединенными Штатами, американские интересы будут поставлены во главу угла, границы страны будут защищены, а международный терроризм будет стерт с лица земли.

Фото: James Lawler Duggan / Reuters / Scanpix / LETA

Многие люди решили покинуть смотровую площадку сразу после окончания речи Трампа. На входе, однако, все еще стояла толпа желающих войти — проверку, включающую металлодетекторы и личный досмотр, проводила TSA — служба безопасности аэропортов (а не местная полиция).

Из России с ненавистью

Один из подходов к Национальной Аллее со стороны Седьмой улицы и D-street был перекрыт протестующими еще до начала речи Трампа. Десятки людей набились в загончик, аналогичный тому, в котором провели утро путешественники из Лас-Вегаса и другие сторонники нового президента. Протестующие держали плакаты с призывами не сдаваться, надписями «Трамп не мой президент» и «Путин победил». Эта мирная акция протеста не прерывалась ни на минуту, пока шла церемония инаугурации, — но своей кульминации достигла к торжественному параду.

«Это мы народ — ничего не бойтесь!» — улыбаясь, вещал на мирной акции молодой человек. В этой части города невозможно было отделаться от ощущения праздника. Люди держали фигуры из папье-маше с изображением Путина, к которой как марионетка крепилась кукла Трампа. На одном из плакатов было написано: «Не паникуйте — организовывайтесь» — и нарисована стайка маленьких рыб, поглощающих большую рыбу. Люди дружелюбно приветствовали друг друга и прохожих. Рядом же сновал юноша и предлагал прохожим купить сувениры с символикой Трампа; никто на него не обижался.

Демонстрация противников Дональда Трампа в Вашингтоне, 20 января 2017 года Фото: Kevin Dietsch / CNP / AdMedia / Sipa USA / Scanpix / LETA

Неподалеку отсюда начинала выстраиваться очередь на парад — следующее публичное протокольное мероприятие избранного президента.

Послышались мелодии песен Боба Дилана; их играл кто-то на губной гармошке в группе из трех молодых людей, которые сильно отличались от прочих зевак. «Да я верю, что Иисус классный парень — он же вообще-то воду в вино обращал; конечно, классный!» — так Зак, студент-философ из Техасского университета, закончил свой диалог со сторонницей Трампа. Вместе с Джоном и Оскаром, студентами-социологами, он уже одолел литровую пластиковую бутылку бурбона. Молодые люди были одеты в светлые кожаные куртки и джинсы, их руки исписаны номерами телефонов адвокатов и друзей, которым можно звонить при задержании. Они курили одну за другой; Оскар периодически прерывался — лишь для того, чтобы сыграть на губной гармошке.

«Изначально мы приехали сюда просто наблюдать и фиксировать церемонию инаугурации 45-го президента США. Ну, просто посмотреть, что как», — говорил Джон. Зак продолжил: «А в итоге оказались в группе из где-то 500 человек в черных масках, которые крушили город. И это было чертовски круто: они просто уничтожали Bank of America и Starbucks — это было потрясающе. Мы не кидались камнями или что-то такое — у нас были камеры, мы снимали это». Во время инаугурации действительно происходили столкновения активистов с полицией: противники Трампа били витрины и стекла в припаркованных рядом лимузинах. Полиция применяла против них слезоточивый газ.

Столкновения демонстрантов с полицией в день инаугурации Фото: Jewel Samad / AFP / Scanpix / LETA

Все трое голосовали за Хиллари Клинтон, хотя она им «особенно не нравилась» — но эта «двухпартийная система ужасно глупая, каждый раз по сути выбираешь из двух плохих вариантов, из которых и выбирать-то не хочется». Все трое отмечали, что в целом не имеют ничего против сторонников Трампа — они «вообще хорошие люди, если с ними говорить не о политике». «Я вот только что болтал с этой девчонкой, сторонницей Трампа, она пыталась меня то ли крестить, то ли впустить Иисуса в мое сердце — что-то типа того. В общем, она же на самом деле хороший человек. Она же правда от всей души и по-доброму», — отметил Зак.

Парад прошел по Пенсильвания авеню — проспекту, соединяющему Капитолий и Белый дом. Приблизительно в его середине, напротив здания Национального архива, расположилась официальная сцена протестующих: на ней был оборудован звук, звучали речи и музыка. Сторонники нового президента на оппонентов не реагировали.

Дональд и Мелания Трамп на инаугурационном параде Фото: Evan Vucci / Pool Photo / USA Today / Scanpix / LETA

Между сценой и сторонниками Трама стояла группа крупных мужчин, одетых в во все кожаное с желтой символикой CMA — «Христианской ассоциации байкеров». Один из них, Боу Мэнокс, охотно разъяснил их миссию: «Мы здесь сегодня, потому что много байкеров приехали поддержать нового президента. Наша же задача как ассоциации христиан-мотоциклистов обращать других байкеров в веру. И вот мы подумали: нам обязательно надо ехать — поговорить с людьми о Господе нашем Иисусе». На мой вопрос, поддерживает ли он Трампа, Мэнокс сказал: «Я не могу говорить о настолько пристрастных вещах, извините».

Боу Мэнокс добавил, что уже встречался с байкерами, которые обещали построить «стену мяса» — пять тысяч мотоциклистов, сторонников Трампа, обещали встать между его противниками на инаугурационном параде, но их нигде не было видно. «Мы вчера с ними встречались и поездили. Они ровно такие же, как и все другие байкеры — хорошие люди, работяги. Есть юристы, доктора, плотники — словом, люди всех профессий. И мы ужасно рады, что встретились с ними».

Парад шел своим чередом и мирно. Люди на трибунах в начале маршрута были страшно разочарованы тем, что так и не смогли рассмотреть, в какой машине находился Трамп — но на всякий случай при появлении каждого лимузина скандировали: «Мы любим вас, мистер президент!» Тут мерчендайзингом Трампа были облеплены все, включая детей. «Трамп — президент, живите с этим», гласили значки и надписи на шапках.

После парада двум потокам людей — протестующих и сторонников — пришлось столкнуться на улицах в последний раз за день. «Fuck Donald Trump!» — громко звучало со сцены у Пенсильвания авеню. «Идите найдите работу!» — сообщили в ответ. Оба потока направились в сторону метро. Пожилого мужчину в голубой футболке с надписью «Трамп. Из России с ненавистью» остановила полиция для проверки документов.