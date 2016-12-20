Вокруг шум: «Изгой-один» Что говорят о новой части «Звездных войн»? (Спойлеры!)

В России вышел «Изгой-один: Звездные войны. Истории» — спин-офф классической серии Джорджа Лукаса. Фильм рассказывает о том, как повстанцы украли чертежи Звезды смерти перед IV эпизодом киносаги. За первые выходные картина собрала 290 миллионов долларов (155 миллионов из них — в США и Канаде). «Медуза» рассказывает о самом интересном из того, что говорят про «Изгой-один» в первую неделю после выхода.

Внимание: в этом тексте много спойлеров. Если вы еще не видели фильм, лучше закройте этот материал и посмотрите на заповедник для свиней.

Цифровой Питер Кушинг

В одном из ТВ-тизеров «Изгоя-один» фанаты «Звездных войн» заметили затылок Уиллхаффа Таркина, чиновника галактической Империи, который в четвертом эпизоде отдал приказ уничтожить Альдераан, чтобы показать мощь Звезды смерти.

Rogue One: A Star Wars Story «Breath» TV Spot Star Wars

В фильме 1977 года Таркина играл британский актер Питер Кушинг, он умер в 1994-м. Но в «Изгое-один», события которого непосредственно предшествуют сюжету четвертого эпизода, Кушинг появляется вновь. Точнее, его цифровая копия.

На съемочной площадке Таркина играл актер Гай Генри, во время монтажа его лицо заменили лицом Кушинга. Модель получилась не идеальной, но впечатляющей (это отметила и бывший секретарь актера Джойс Бротон).

Цифровое «воскрешение» Кушинга спровоцировало дискуссию о том, насколько корректно использовать образ уже умерших актеров во время съемок новых фильмов. Режиссер «Изгоя-один» Гарет Эдвардс считает, что иного выхода не было: в картине должны были появиться определенные персонажи (кроме Кушинга в фильме есть еще цифровая юная принцесса Лея): «Ну, а что нам делать? Мы должны были снять кого-то, кто похож на них? Или мы должны были вообще их выбросить [из сценария]?»

В случае с Кушингом, вероятно, никаких проблем не возникнет: у него не осталось наследников, а с его бывшим секретарем Бротон создатели фильма подписали некое соглашение. Кстати, у Питера Кушинга и до электронного воскрешения была непростая судьба; почитать о ней подробнее можно здесь.

CGI GRAND MOFF TARKIN — Rogue One: A Star Wars Story FlamingoIsland

Кадры из «Новой надежды»

При подготовке к «Изгою-один» Гарет Эдвардс копался в материалах со съемок оригинальных фильмов и наткнулся на неоцифрованные кадры из «Новой надежды». Среди них он нашел съемки с второстепенными персонажами —пилотами Гарвеном Грейсом и Джоном Вандером, лидерами Красной и Золотой эскадрилий Альянса.

Режиссеру так понравились кадры, что он вписал пилотов в сценарий и добился того, чтобы «оригинальных» Грейса и Вандера вставили в фильм. Эдвардс полагал, что никто не обратит внимания на эту деталь, но на премьере зал радостно встретил Красного и Золотого лидеров.

Вопросы к сюжету

Esquire задает несколько вопросов к сюжету «Изгоя-один». Почему Империя всегда отправляет только пару бойцов, чтобы проверить странный прибывший корабль? Почему одежда и броня галактической Империи подходят всем, кто их надевает? Почему важные панели управления расположены на узких площадках на высоте в десятки метров?

Подобные вопросы создателям «Звездных войн» задают с 1977 года, и автор заметки сам же на них отвечает: в конце концов, никакого кино бы не получилось, если бы в первой же сцене хорошо подготовленные бойцы Империи смогли убить главных героев. Но вот что действительно вызывает недоумение: почему имперских штурмовиков в «Изгое-один» можно вырубить палкой или дубинкой?

Даже если бы на штурмовиках были простые велосипедные или спортивные шлемы, они бы вряд ли сильно пострадали от удара палкой. «Неужели сценаристы не могли додуматься до чего-то более достоверного, чем палка и дубинка? Ничего бы не изменилось. Черт возьми, можно было просто добавить немного электричества в эту гребаную палку», — сокрушался автор Esquire.

Вырезанные сцены

В финальную версию «Изгоя-один» не попало множество сцен, которые показали в трейлерах и тизерах. В том числе запоминающиеся слова Со Герреры, обращенные, очевидно, к Джин Эрсо: «Что будешь делать, когда тебя схватят? А если будут пытать? Если останешься на войне? Кем ты в итоге станешь?»

Ботаны не пострадали

Когда стало известно, что «Изгой-один» будет рассказывать о краже чертежей Звезды смерти, некоторые фанаты решили, что им наконец покажут ботанов — человекоподобных существ, покрытых мехом.

Дело в том, что в оригинальной трилогии «Звездных войн» лидер повстанцев Мон Мотма говорит: «Многие ботаны погибли, добывая эту информацию» (речь о разведданных по Звезде смерти). При этом самих ботанов в фильмах никогда не показывали.

Bothans dolphinlicker

В «Изгое-один» ботаны тоже не появляются (и, кажется, не погибают). Но это логично: Мон Мотма произносит эти слова в «Возвращении Джедая», и она имеет в виду вторую, более крупную Звезду смерти. Герои «Изгоя-один» и «Новой надежды», как известно, атакуют первую.

K-2SO

Самый харизматичный персонаж «Изгоя-один» — это имперский робот K-2SO, которого перепрограммировали повстанцы. На съемочной площадке K-2SO изображал актер Алан Тьюдик — он же озвучивал робота Санни в «Я, робот».

He’s not exactly programmed for etiquette or protocol. Go behind the scenes & learn more about #RogueOne’s resident droid. pic.twitter.com/zW78Ng0qbV — Star Wars (@starwars) 20 декабря 2016 г.

Новый робот очень понравился фанатам, в газете The Washington Post даже вышла заметка «Почему дерзкий K-2SO из „Изгоя-один“ — это тот дроид, которого мы искали». В твиттере уже появилась пара аккаунтов, которые «ведет» робот.

This droid got famous because someone put a CD inside him?! How unfair. Most definitely unfair. 🙄#RogueOne pic.twitter.com/eUijLAunGQ — Brutally Honest K2SO (@HonestK2SO) December 20, 2016

Stop telling me I was your favorite character in #RogueOne. I already knew that. — K-2SO (@K2S_O) December 16, 2016

Творчество фанатов

Зрители не без оснований сравнивали «Изгоя-один» с другими фильмами — в частности, с «Апокалипсисом сегодня» и «Отрядом самоубийц».

посмотрела rogue one и хочу сказать, что не тот фильм назвали отрядом самоубийц — Люстрация (@fragileweb) December 15, 2016

Трейлер «Дюнкерка» смотрится так же драматично, если заменить все сцены кадрами из «Изгоя-один».

Dunkirk One: If Dunkirk Was a Star Wars Movie ScreenCrush

Просто еще один фанатский постер «Изгоя-один»:

А вот как постер мог выглядеть, если бы фильм вышел в 1974 году.

Британский комик Аарон Джиллис представил, как бы выглядели постеры «Изгоя-один», если вместо названия фильма поставить комментарии, которые оставляли о нем читатели The Daily Mail. Например, «Феминистическая пропаганда».

If “Star Wars: Rogue One” posters were based upon idiotic comments from the Daily Mail (by @TechnicallyRon)https://t.co/ho3LjtOXQt pic.twitter.com/Jj6LoeMR8j — The Poke (@ThePoke) December 15, 2016

Сцена после титров?!

На YouTube можно найти видео, которое, как утверждает автор, — является сценой, показанной после финальных титров. По его же словам, эти кадры показывают только в отдельных кинотеатрах.

Rogue One: A Star Wars Story AFTER CREDIT SCENE

Но на самом деле этой сцены нет. Во-первых, ее никто не видел. Во-вторых, так делает Marvel, а в «Звездных войнах» такого никогда не было. В-третьих, она попросту не нужна — продолжение «Изгоя-один» вышло 39 лет назад. И этот фильм называется «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда».